Meckenbeuren will Breitbandausbau in Angriff nehmen

Im Verbund will Meckenbeuren den Breitbandausbau in Angriff nehmen. Der Gemeinderat hat sich daher einhellig dafür ausgesprochen, dem Zweckverband Breitband Bodenseekreis beizutreten. Der Formalbeschluss erfolgt später – wohl auch mit Blick darauf, wann der interkommunale Zusammenschluss starten kann (siehe Kasten). Denn noch steht nicht in Gänze fest, welche Akzeptanz das Projekt in Gemeinden und Städten im Bodenseekreis findet.

Im Gemeinderat Meckenbeuren hatte Ralf Witte bei der Vorstellung fast ein „Heimspiel“ – ist er doch als Geschäftsführer des Zweckverbandes Wasserversorgung Haslach kein Unbekannter. Dass er auch als Telekommunikationsexperte gilt, zeigt sich schon darin, dass Witte ab 2010 im Kreis Ravensburg am Aufbau der Breitbandversorgung beteiligt war und nun auch für den Bodenseekreis als Berater gefragt wurde – dies vom Kreisverband der Bürgermeister.

Nachteile durch Kupferkabel

Den Meckenbeurern sicherte er zu: „Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht“, was bislang aber alles auf Basis von Kupferkabeln geschah. Einen Grund, sich zurückzulehnen, gebe es nicht, vielmehr gelte es, „sich auf den Weg zumachen“.

Habe Kupfer als „letzte Meile“ hin zum Hausanschluss gravierende Nachteile (gerade beim Upload), so sieht der nächste Schritt Glasfasertechnologie vor.

„POP“ war hier das Stichwort, der „point of presence“, neudeutsch der Knotenpunkt innerhalb eines Kommunikationssystems. Er zählt zur Backbone-Trasse, die bereits „gut ausgetüftelt“ sei, wie Witte befand. Ihren Bau sowie die innerörtlichen Netze soll der Zweckverband übernehmen, und noch mehr, nämlich alle mit dem Bau verknüpften Leistungen wie Ausschreibungen, Bauleitung, Abstimmung der Maßnahmen und Akquise von Fördergeldern. Ebenfalls im Portfolio wären Instandhaltung, Wartung und Unterhaltung der Infrastruktur.

200 Städte und Gemeinden beteiligt

Als Bauherr und Eigentümer soll der Zweckverband ermöglichen, dass seine Mitglieder Nutzungsrechte zur Weiterverpachtung an Komm.Pakt.Net einräumen, der wiederum mit möglichen Versorgern verhandelt. Der 2014 gegründeten Kommunalanstalt öffentlichen Rechts sind acht Landkreise und mehr als 200 Städte und Gemeinden beigetreten – darunter auch Meckenbeuren.

Als Grund, warum sich die Gemeinde einbringen sollte, nannte Witte: „weil es niemand für Sie tut“ in diesem ländlichen Bereich. Was einem Marktversagen gleichkommt, denn: „Auf Profit ausgelegte Unternehmen bauen dort, wo es sich rentiert.“ Den Aspekt der Wirtschaftlichkeit hob auch die Bürgermeisterin hervor: „Das Wiesle ist abgevespert“, bezog sich Elisabeth Kugel auf die großen Netzbetreiber.

In seinem Appell „Zeigen Sie Flagge, werden Sie Gründungsmitglied“ ist sich Witte mit der Kreisverwaltung einig, die erst jüngst auf die Vorteile des Zweckverbands hingewiesen hatte: Durch eine großflächige Ausschreibung sei ein rationelleres Arbeiten möglich. Zudem könnten erfahrungsgemäß bessere Preise erzielt und größere Gebiete mit größeren Fördersummen schneller erschlossen werden.

Finanzierung per Kredit

So erfolge die Finanzierung des Breitbandausbaus durch den Zweckverband, insbesondere auch durch die Aufnahme von Darlehen. Die erforderlichen Mittel seien also nicht – mit Ausnahme der Umlage an den Zweckverband – in den kommunalen Haushalten bereitzustellen.

Auf den Förderaspekt wies auch Kämmerer Simon Vallaster hin. Als Verdichtungsraum sei Meckenbeuren im ELR-Programm (Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum) nicht berücksichtigt – „wir könnten nun diese Hürde nehmen“, so Vallaster mit Blick auf den Zweckverband, der per se als „ländlicher Raum im engeren Sinne“ gilt.

Keine Aussage ließ sich zu den Kosten treffen. Witte zufolge ist dies so, weil es für Meckenbeuren noch keinen Plan gibt, was die Einrichtung der modernen „Fibre to the Home“-Technologie betrifft. Als Zeitfenster für den flächendeckenenden Glasfaserausbau in der Gemeinde veranschlagte Witte „zehn bis 15 Jahre“.