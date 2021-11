Meckenbeuren verlängert Vertrag mit Regionalwerk Bodensee

Bürgermeisterin Elisabeth Kugel und Regionalwerk-Geschäftsführer Michael Hofmann haben einen Konzessionsvertrag zur Fortführung von Betrieb und Instandhaltung des Gasnetzes in Meckenbeuren unterzeichnet. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Ebenfalls unterzeichnet wurde ein Vertrag zur Betriebsführung der Straßenbeleuchtung durch das Regionalwerk.

Die Gemeinde Meckenbeuren hatte die Konzession laut einer Pressemitteilung in einem öffentlichen Vergabeverfahren ausgeschrieben. Das Angebot sei von einem unabhängig beauftragten Dienstleister intensiv geprüft worden.

Das Regionalwerk Bodensee besitzt alle Konzessionen für Betrieb und Instandhaltung der Gasnetze seiner Gründungs- und Eigentümergemeinden Kressbronn, Meckenbeuren, Neukirch, Oberteuringen und Tettnang bis auf Eriskirch und Langenargen, heißt es weiter. Dasselbe treffe für die Konzessionen der Stromnetze bis auf Neukirch zu. Jede Konzession werde regelmäßig von den Gemeinden in öffentlichen Vergabeverfahren ausgeschrieben. Das Regionalwerk hat laut Mitteilung seit seiner Gründung 2008 bereits über 50 Millionen Euro in die Strom- und Gasnetze investiert. Meckenbeurens Bürgermeisterin Elisabeth Kugel erklärt: „Das Regionalwerk ist als gemeindeeigener Energieversorger in mehrfacher Hinsicht für die Bürgerinnen und Bürger profitabel: Verstärkte und nachhaltige Investitionen in die regionale Netzstruktur, jährliche Gewinnausschüttungen und Gewerbesteuereinnahmen für die beteiligten Gemeinden sowie attraktive Arbeitsplätze sind für uns ein Gewinn und in heutiger Zeit Gold und Geld wert.“

Des Weiteren unterzeichnet die Gemeinde Meckenbeuren einen Betriebsführungsvertrag über den Betrieb der Straßenbeleuchtung. Eigentümer der Anlagen bleibe die Gemeinde, das Regionalwerk kümmere sich zukünftig um Wartung, Instandhaltung und Reparatur der etwa 2000 Leuchten in Meckenbeuren.