Meckenbeuren verabschiedet Elisabeth Kugel – und das sagt die Bürgermeisterin

Letztmals im Rathaus erreichbar war Elisabeth Kugel am 3. Juni, als nachmittags noch die nachträgliche Eröffnung der Kita an der Schussen anstand. Ihr Dienstverhältnis endet zu Monatsende, gefolgt von einer Interimszeit, ehe am 1. August Georg Schellinger als Chef ins Rathaus einzieht.