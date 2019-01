Seitens der Gemeinde Meckenbeuren lädt Bürgermeisterin Elisabeth Kugel zu einem öffentlichen Bürgerempfang ein. Er beginnt am Freitag, 18. Januar, um 19 Uhr in der Aula des Bildungszentrums in Buch. Im Mittelpunkt steht dann der Ankündigung zufolge die Frage: „Was macht Meckenbeuren markant, charmant und brillant?“

Besondere Akzente setzt der Chor „Frauenbande“, der das offizielle Programm musikalisch begleiten wird.