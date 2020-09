Meckenbeuren sucht nach verschiedenen Formaten für das Bahnhofsfest

Die erste Informationsveranstaltung zum Bahnhofsfest 2021 ist für den 17.September geplant. Laut Gemeindeverwaltung sind alle ortsansässigen Vereine, Organisationen und Bürger, die sich am Fest beteiligen wollen, zu dieser ersten Besprechung mit Ausblick auf das bevorstehende Jubiläum eingeladen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, dem 17. September, um 17 Uhr im Bildungszentrum Meckenbeuren, statt. Um die Besprechung unter Beachtung der aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln bestmöglich vorbereiten zu können, bitte die Verwaltung um Anmeldung bis Freitag, 11. September, über Margit Zanker unter Telefon 07542 / 40 32 07 oder per E-Mail: