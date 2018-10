„Meckenbeuren steht gut da“

Josef Sauter hat beim CDU Stammtisch über Kommunalpolitik gesprochen und einen Eindruck vermittelt, was den Meckenbeurer Gemeinderat aktuell beschäftigt. In die Vereinsgaststätte des TSV Meckenbeuren waren zahlreiche Interessierte der Einladung der CDU Meckenbeuren gefolgt. Sauter gab umfangreiche Einblicke in die Arbeit des Gemeinderates. Er berichtete über die Schwerpunkte Soziales, Haushalt und Verkehr, teilt die CDU in einem Presseschreiben mit.

Zur Betreuungssituation in Meckenbeuren berichtete Sauter, dass die Gemeinde über der geforderten Quote liegt. „Wir haben sehr gute Erfahrungen in der Kleinkindbetreuung sammeln können. Junge Frauen wollen heute sehr schnell wieder in ihre Arbeit zurück“, stellte er fest. Der Bedarf werde immer höher, weshalb der Neubau einer Kindertagesstätte mit einer U-3-Gruppe und zwei Regelkindergartengruppen im Jasminweg in Planung sei. Auch zum Kindergarten Liebenau gäbe es aktuell Überlegungen über Anbau oder Neubau, da das bisherige Gebäude nicht im Gemeindebesitz ist und eine Sanierung nötig wäre.

Im Bereich der Grundschulen sei Meckenbeuren mit seinen vier Standorten sehr gut aufgestellt, nur im Bildungszentrum wäre eine höhere Schülerzahl wünschenswert. Die Mehrzweckhalle Meckenbeuren soll 2019 bezugsfertig sein und dabei nahezu im Kostenplan liegen, freute sich Sauter. Plätze für die Betreuung im Alter gebe es in Meckenbeuren, durch die drei Pflegeheime und diverse Standorte für betreutes Wohnen, überdurchschnittlich viele im Verhältnis zum Kreisschnitt, wusste Josef Sauter, der auch Mitglied des Kreistages ist. Auch das Thema Wohnungsnot gehet an Meckenbeuren nicht vorbei, schreibt die CDU in ihrem Bericht weiter. Eine eigene Wohnungsbaugenossenschaft sei für eine Gemeinde in dieser Größe nicht umsetzbar. Sauter sieht die Aufgabe der Gemeinde darin, Wohnbauflächen voranzutreiben und auszuweisen. Er bedauerte, dass sich politische Gruppierungen überregional und vor Ort sehr gegen Neuansiedlungen von Baugebieten in Randbereichen der Kommunen wenden. Aber die Innenverdichtung alleine, die oft auch Akzeptanzprobleme mit den Nachbarn bringe, könne die Wohnungsnot nicht lösen. Aktuell verzeichnet die Gemeinde sehr gute Gewerbesteuereinnahmen, allerdings stünden im Moment keine weiteren Gewerbeflächen in der Gemeinde zur Verfügung (ein Grundstück gäbe es noch am Flughafen). Erweiterungsflächen für bestehende Betriebe im Ort würden gesucht und vorangetrieben, so Sauter. Zum Haushalt berichtete er, dass unterschieden werden müsse zwischen Pflichtaufgaben der Gemeinde und freiwillige Aufgaben. Der letzte Stand des Kämmereihaushaltes weist eine pro Kopf Verschuldung von 1009 Euro für Meckenbeuren aus. Im Regierungspräsidium beläuft sich der Schnitt auf 410 Euro pro Kopf. Ziel der CDU vor Ort sei der Schuldenabbau und Sparsamkeit, „wie eine Schwäbische Hausfrau“.

Durchgehend nachts Tempo 30

Auch das Thema Verkehr beschäftigte die Anwesenden. Josef Sauter hoffte, dass das Regierungspräsidium am 25. Oktober „endlich die Hosen runter lässt und öffentliche bekanntgibt, wie der Planungsstand zur B30 Umfahrung Meckenbeuren ist“. Positiv konnte Sauter berichten, dass die Begrenzung auf Tempo 30 nachts bald durchgängig und einheitlich werden solle.

Auf die Frage zum Zeltanbau in Kehlen, berichtete Sauter, dass sich der Gemeinderat darauf geeinigt habe, alle Vereine gleich zu behandeln und Zuschüsse zu bewilligen, wenn beispielsweise ein Zelt gemietet werden müsse. „Verwaltung und Gemeinderat haben die letzten Jahre gut gearbeitet. Meckenbeuren steht gut da und darauf gilt es aufzubauen. Ich glaube, dass sich ein Engagement für unsere Gemeinde lohnt, um Meckenbeuren noch Lebenswerter zu machen“, so Sauters Aufruf an alle, sich in die Kommunalpolitik einzubringen und für die Kommunalwahl im nächsten Jahr zu kandidieren.