Meckenbeuren setzt auf seine „Stadtradler“

Zum siebten Mal nimmt die Gemeinde Meckenbeuren am Stadtradeln teil. Sie tut dies in der Zeit vom 11. Juni bis 1. Juli und setzt auf viele Mitmacher. Alle, die in der Schussengemeinde wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, können ab Montag mitmachen.

Ziel der Aktion ist es, privat und beruflich möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen. Dies für mehr Klimaschutz, mehr Radförderung und für mehr Lebensqualität in den teilnehmenden Kommunen. Dass dabei der Spaß am Fahrradfahren nicht zu kurz kommt, versteht sich.

Und so kann es funktionieren: Die geradelten Kilometer können mit einem Kilometerzähler, Fahrradcomputer oder einem Routenplaner ermittelt oder geschätzt werden. Sie lassen sich in den Online-Radelkalender oder in einen Erfassungsbogen eintragen. Wer den Online-Radelkalender nutzen will, kann sich registrieren unter www.stadtradeln.de/meckenbeuren.

Ob jede einzelne Fahrt, täglich oder mindestens am Ende einer jeden Stadtradel-Woche als Gesamtsumme: Wie detailliert die Kilometer erfasst werden, das liegt im Ermessen jedes Einzelnen. Zugelassen sind übrigens alle Fahrzeuge, die im Sinne der Straßenverkehrsordnung als Fahrräder gelten. Dazu gehören auch Pedelecs bis 250 Watt.

Neben der Stadt Friedrichshafen und der Gemeinde Meckenbeuren ist der Bodenseekreis dieses Jahr erstmals beim Stadtradeln dabei: Vom 11. Juni bis 1. Juli sind die Bewohner des Landkreises aufgerufen, Teams zu bilden und so viele Alltagswege wie möglich mit dem Rad zu absolvieren.

Zurück geht das Stadtradeln auf eine Kampagne des Klima-Bündnisses, das sich als größtes Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen zum Schutz des Weltklimas bezeichnet. Ihm gehören mehr als 1700 Mitglieder in 26 Ländern Europas an. Seit dem Vorjahr können Kommunen außerhalb Deutschlands am Stadtradeln teilnehmen.

Die besten Teilnehmer im internationalen Wettbewerb 2018 werden im Herbst durch den Veranstalter Klima-Bündnis zu einer Preis- und Urkundenverleihung eingeladen. Aber auch auf Kreisebene werden die besten Teams mit Preisen ausgezeichnet.

Und auch die Gemeinde Meckenbeuren setzt Anreize: Unter allen Teilnehmern, die im Aktionszeitraum mehr als 100 Kilometer fahren, werden nämlich Preise verlost. Es sind dies: zwei Radtaschen „Stadtradeln“ von Ortlieb, ein Gutschein für einen Fahrradhelm sowie ein Einkaufsgutschein in Höhe von 50 Euro.