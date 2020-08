Meckenbeuren schützt Insekten

Sichtbare Folgen hat das Insektenschutzprojekt, das die Gemeinde auf Anregung des BUND ins Leben gerufen hat. In einer Pressemitteilung aus dem Rathaus heißt es dazu:

Es brummt und summt fleißig auf verschiedenen Wiesen und Grünstreifen in Meckenbeuren. Grund dafür ist das Insektenschutzprojekt, sein Ziel: die Artenvielfalt zu fördern und beispielsweise gezielt Wildbienen und Schmetterlinge zu schützen. Dafür hat die Gemeinde verschiedene Maßnahmen ergriffen: Zum einen wurden einige Blumenwiesen eingesät, zum Beispiel in Habacht in der Nähe des Kreisverkehrs. Andere Flächen werden nur noch zweimal jährlich gemäht, im März und April sowie im Juli und August. Dies ermöglicht den Pflanzen das „Aussamen“ für das nächste Jahr, und die Insekten haben so eine Überwinterungsmöglichkeit.

Solche Flächen sind unter anderem auf der großen Wiese am Rathaus, an der Kreuzung beim Feuerwehrhaus in Kehlen, an der Wilhelm-Schussen Grundschule sowie teilweise am Eingang des Bürgerparks Ried zu finden. Ein weiterer Nebeneffekt der Maßnahmen ist, dass der Bauhof nicht durchgehend mit Mähen beschäftigt ist und sich um die vielen anderen anstehenden Aufgaben kümmern kann wie die Instandsetzung von Spielplätzen.

Die neuen Blumenwiesen und bepflanzten Bereiche wurden mit einem Informationsschild gekennzeichnet. Im ersten Jahr erscheinen diese Flächen zum Teil noch etwas wild. Nächstes Jahr werden sie aber bereits eingewachsener und hübscher aussehen, so die Gemeinde.

Im September werden in einem dritten Schritt die Flächen am Kreuzungsbereich Jasminweg/B 30 und die Fläche um den Baum am Eingang Bürgerpark Ried mit einer blühenden Staudenpflanzung verschönert. Außerdem erhält das Portal dort eine Kletterpflanze.