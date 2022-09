Meckenbeuren legt sich ins Zeug für Nachhaltigkeit und fairen Handel

Bei einigen Veranstaltungen ist eine Anmeldung jeweils in der Bücherei (Telefon ß7542/ 40 31 40) erwünscht, so beim Bilderbuchkino und den Workshops. Weitere Informationen unter www.meckenbeuren.de

Zu sechs Veranstaltungen wird in der Schussengemeinde anlässlich der Aktionstage Nachhaltigkeit und der Fairen Woche eingeladen. Für Kinder und Erwachsene haben die Gemeindebücherei sowie der Arbeitskreis Fair und Regional zusammen mit der Gruppe „Frauen stärken“ ein Programm auf die Beine gestellt, das eine bunte Mischung aus Vorträgen, Workshops und einem Kleiderkreisel bietet.

All das geht zwischen 20. September und 7. Oktober entweder in der Bücherei im Rathaus oder im Evangelischen Gemeindehaus über die Bühne. Unter anderem stellt die Bloggerin Amelie Prokop in zwei Veranstaltungen Ideen vor, wie eine nachhaltigere Lebensweise gelingen kann. Der Vortrag dazu beginnt am Dienstag, 20. September, um 18.30 Uhr, der DIY-Workshop am 24. September um 9.30 Uhr.

Wie fair ist die landwirtschaftliche Tierhaltung?

Dr. Kathrin Romahn, Leiterin des Fachbereichs Veterinärdienst und Verbraucherschutz im Landratsamt Sigmaringen, beschäftigt sich im Workshop am Montag, 26. Septeber ab 19 Uhr mit fairer Tierhaltung. Kinder ab Klasse 2 können gemeinsam mit Katja Opferkuch aus der Gemeindebücherei lernen, was Nachhaltigkeit bedeutet – Bilderbuchkino und Bastelaktion vermitteln dies am Mittwoch, 21. September, um 16 Uhr.

Im Rahmen der fairen Woche im Oktober widmet sich Elke Otto, Referentin des deab Baden-Württemberg (Dachverband Entwicklungspolitik) aus Markdorf, der fairen Mode. Ist ihr Vortrag auf 6. Oktober angesetzt, so rundet ein Kleiderkreisel einen Tag später die Veranstaltungsreihe ab.

„Thema faire Mode ist hochaktuell“

„Ich finde es super, dass wir uns dieses Jahr mit dem Arbeitskreis Fair und Regional zusammengetan haben und so hoffentlich für unsere Veranstaltungen eine noch größere Sichtbarkeit erreichen“, sagt Judith Tinnacher, Leiterin der Gemeindebücherei. „Wir kennen die Referentinnen alle persönlich. Sie verstehen es, die Besucherinnen und Besucher mitzunehmen und für die Themen zu begeistern. Ich verspreche ein sehr kurzweiliges Programm.“

Auch Tanja Sommer-Mangold, Leiterin des Arbeitskreises Fair und Regional freut sich auf den Herbst: „Nach der Corona-Pause wollten wir dieses Jahr endlich mal wieder Veranstaltungen machen, die über unseren Stand am Wochenmarkt hinausgehen. Das Thema faire Mode ist hochaktuell, und so hoffen wir, dass sich viele Interessierte inspirieren lassen.“

Schellinger sieht spannende Events

„Das sind spannende, tagesaktuelle Veranstaltungen“ findet auch Bürgermeister Georg Schellinger. „Ich freue mich, dass die Gemeindebücherei, der Arbeitskreis Fair und Regional sowie die Gruppe ,Frauen stärken’ die deutschlandweiten Aktionstage nutzen und in Meckenbeuren ein so vielseitiges Programm auf die Beine gestellt haben. Als Fairtrade-Gemeinde setzen wir uns für diese Themen ein, die täglich mehr an Bedeutung gewinnen.“