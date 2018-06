Meckenbeuren: Kultur am Gleis 1 startet in die Saison

Mit drei Veranstaltungen startet „Kultur am Gleis 1“ im September in den Herbst. Bis 19. Januar 2013 stehen weitere 15 Darbietungen an, die im neu ausliegenden Flyer abgedruckt sind und großen und kleinen Leuten Comedy, Kabarett, Theater und Musik bieten.

Los geht’s im Kulturschuppen am Gleis 1 am Samstag, 15. September, um 20 Uhr mit „Mannes Sangesmannen“. Die sieben singenden Akteure sind stolz darauf, dass sie Oberschwaben sind. Dies bringen sie auch in ihren Texten zum Ausdruck, die teils ironisch-hintergründig, teils skurril daher kommen. Die Träger des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2005 sind in der Region durch ihre a-capella-Mundartistik bekannt.

Bereits seine Woche später, am Samstag, 22. September, tritt um 20 Uhr die Band „Thin Mother“ auf die Bühne. „Oldies by Oldies – not only for Oldies“ heißt ihre Aufforderung, den Songs von den Stones, von Kinks, Pink Floyd oder Deep Purple zuzuhören.

Um Comedy geht es am Sonntag, 30.September, um 20 Uhr mit „Eure Mütter“. Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann liefern, so heißt es in der Ankündigung, eine abendfüllende Show – mit genialen Einfällen, Gesang, Tanz und Schauspiel.

Angeboten werden die Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Bürgerservice Meckenbeuren und dem Kulturkreis. Vorverkaufsstelle: Spielwaren Gresser, Hauptstraße 8, Meckenbeuren, Telefon 07542 / 47 11. (ab)