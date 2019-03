Meckenbeuren ist ein Mekka für Schlagzeuger

Die Schlagzeugschüler der Musikschule Meckenbeuren haben schon oft ihr Können unter Beweis gestellt. So oft, dass eigenen Angaben zufolge die Musikhochschule Freiburg darauf aufmerksam wurde. Ein Lehrer, Tilman Collmann, war nun in Meckenbeuren zu Besuch.

Normalerweise wenden sich Jugendliche, die Musik studieren wollen, nach ihrer Schulausbildung an einen Hochschullehrer. Dann folgt eine Aufnahmeprüfung, die im besten Fall auf Anhieb bestanden wird, und erst dann kann das Musikstudium beginnen. Etewas anders lief das erste Zusammentreffen zwischen Meckenbeurer Musikschülern und Tilman Collmann von der Musikhochschule Freiburg. Collmann ist seit vergangenem Jahr an der Hochschule Lehrer für Schlagwerk und somit auch stets auf der Suche nach den Talenten. Darunter war auch sein Freiburger Orchesterkollege, der Schlagzeuger Thomas Varga, welcher selbst auch Schüler von Claus Furchtner an der Meckenbeurer Musikschule war. Von den ganz kleinen bis zu den Preisträgern von „Jugend musiziert“ waren alle sehr gespannt was da wohl passieren würde. Umso entspannter und fröhlicher war dann das musikalische Arbeiten, heißt es weiter. Collmann, Varga und Furchtner unterrichteten teils gemeinsam und teilweise in getrennten Gruppen die Schüler an Pauken, Marimbas und allen möglichen Trommeln und Set-ups. Standen bei den jüngeren noch allgemeine Spieltechniken im Vordergrund, so waren bei den neun ersten Preisträgern von „Jugend musiziert“ meist die Konzertstücke im Blickpunkt der musikalischen Betrachtung.

Alle Schlagzeugschüler waren auch begeistert von diesem tollen Angebot durch drei ausgewiesene Experten Informationen, Ideen und Feedback zu bekommen. So waren mache Kinder auch nach mehreren Stunden Schlagzeug noch nicht gewillt mit ihrer Mama nach Hause zu gehen. Trost brachte nur, dass ein Besuch der Schlagzeugklasse an die Musikhochschule im Frühjahr folgen wird. „Ich bin wirklich sehr beeindruckt von der fantastisch konzipierten und organisierten Schlagzeugklasse von Claus Furchtner. Für mich als Lehrbeauftragten der Musikhochschule Freiburg ist es interessant und wichtig, diese Hauptstadt der Schlagzeugtalente kennenzulernen, Talente zu hören und zu sehen, sowie den Austausch mit Claus Furchtner zu pflegen“, so Collmann.

Über alle Kinder und Erwachsene die Interesse am Schlagzeug haben, freut sich Claus Furchtner, und steht gerne für Beratung und Schnupperunterricht zur Verfügung. Der Kontakt erfolgt über die Musikschule Meckenbeuren.