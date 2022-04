Kandidaten zur Bürgermeisterwahl Meckenbeuren stehen fest

Über den Ablauf der Kandidatenvorstellung der Gemeinde am 5. Mai in Brochenzells Humpishalle wird die SZ ebenso noch berichten wie über ihr eigenes Podium. Dazu lädt die Schwäbische Zeitung am Dienstagabend, 10. Mai, in die Karl-Brugger-Halle nach Kehlen ein.

Bei fünf Bewerbern für die Meckenbeurer Bürgermeisterwahl ist es geblieben. Ein Männer-Quintett hat seinen Hut in den Ring geworfen, um die Nachfolge von Elisabeth Kugel anzutreten – das steht fest, nachdem der Gemeindewahlausschuss am Dienstagabend im Rathaussaal öffentlich getagt hat. Alle Bewerber werden zugelassen, da sie die Voraussetzungen erfüllen (etwa das Mindestalter von 25 Jahren).

Auf dem Wahlzettel werden ihre Namen am 15. Mai in folgender Reihenfolge zu finden sein, die sich am Eingang der Bewerbung ausrichtet: Sebastian Hanser, Georg Schellinger, Christian Krämer, Marcel Hirsch, Dogan Cimen. Zwischen beiden ersteren musste das Los entscheiden, da ihre Bewerbungen als zeitgleich eingetroffen gelten.

Die Bürger der baden-württembergischen Gemeinden wählen ihre Bürgermeister in freier, allgemeiner, gleicher, direkter und geheimer Wahl für acht Jahre. Was das genau bedeutet? Das sehen Sie im Video.

Sowohl Hanser als auch Schellinger verfolgten die öffentliche Sitzung vor Ort im Rathaussaal. Gezogen wurde das Los von Elisabeth Kugel als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses.

An zwei Terminen stellen sich alle Kandidaten vor

Zu Ende gingen am Dienstag zwei Monate Bewerbungsfrist. Über die Zulassung der Bewerbungen hatte der Wahlausschuss an diesem Abend ebenso zu entscheiden wie über die Kandidatenvorstellung der Gemeinde am 5. Mai. Zudem wird er bei der Feststellung des Wahlergebnisses gefragt sein.

Leitet die Bürgermeisterin kraft Amtes den Ausschuss, so gehören ihm zudem Wahlleiterin Kathrin Schütz sowie Manfred Deutelmoser (Freie Wähler), Karl Gälle (CDU), Katja Fleschhut (BUS) und Jonathan Wolf (SPD) für die Fraktionen an.

Am 29. Mai reicht die einfache Mehrheit

Die Wahl wird nach der Rücktrittsankündigung von Elisabeth Kugel notwendig, die sie im Januar nach vier von acht Jahren Amtszeit aussprach. Sollte am Sonntag, 15. Mai kein Bewerber die erforderliche Mehrheit aufweisen, käme es 14 Tage später (29. Mai) zur Neuwahl, bei der dann die einfache Mehrheit ausreicht.