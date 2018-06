Meckenbeuren grüßt seinen Weltmeister

Riesenjubel in der Schussengemeinde: Marco Mathis hat am Montag den Titel bei der U23-Rad-Weltmeisterschaft in Doha / Katar im Einzelzeitfahren geholt. Auf Facebook schreibt er dazu: „Ich versuche jetzt erstmal zu realisieren, was mir da heute gelungen ist.“ Und: „Liebe Grüße aus der Hitze.“ Der muss sich der 22-jährige Meckenbeurer am Donnerstag noch einmal stellen – dann im Straßenrennen.

Im dpa-Pressetext heißt es: „Etwas schüchtern nahm Marco Mathis die Gratulationen von Radsport-Legende Eddy Merckx entgegen, dann kramte er nach seinem überraschenden WM-Triumph eine deutsche Fahne hervor.“ Momente, die die Eltern Ricarda und Harald Mathis nur knapp verpassten. Nach dem Herbstmarkt hatten sie sich aufgemacht in Richtung Persischer Golf und saßen noch mit Freunden im Flugzeug, als Marco den Titel holte, wie Ricarda Mathis per WhatsApp mitteilt.

Gleich nach der Landung erfuhren sie von dem Unfassbaren – hatte es doch bis vor wenigen Wochen gar nicht danach ausgesehen, als sollte Marco Mathis überhaupt im Zeitfahren starten. Nur weil Lennard Kämna durch den EM-Titel ein persönliches Startrecht erhalten hatte, rückte der DM-Dritte aus Meckenbeuren (hierzulande fürs Rad-Net-Rose-Team aus Hagen startend) noch nach.

„Wir konnten es kaum glauben“, vermelden die überglücklichen Eltern und haben am Abend noch ein wenig mit dem frischgebackenen Weltmeister gefeiert. Dies sicherlich zurückhaltend, geht es doch am Donnerstag für Marco noch zum Straßenrennen, bei dem bei Temeperaturen von mehr als 30 Grad 160 Kilometer zu bewältigen sind.

„Wir waren schon stolz, als er überhaupt nominiert wurde“, gibt Ricarda Mathis Einblick in ihre Gefühlswelt und bekennt: „Wir haben nie mit dem Titel gerechnet und sind nun total aus dem Häuschen. Wir freuen uns so für Marco, dass sich seine Disziplin und seine Mühen gelohnt haben.“

Bereits als zweiter Fahrer war der Youngster auf die Strecke gegangen und legte mit 34:08 Minuten eine imposante Zeit vor, an der sich die Konkurrenz die Zähne ausbiss.

Unmittelbar nach seinem Erfolg zeigte sich Marco Mathis eher sprachlos: „Das war meine Strecke, sehr flach und technisch. Ich kann es noch gar nicht glauben. Es ist ein großer Traum. Ich brauche noch... Mir fehlen die Worte“, war er vor der Siegerehrung völlig überwältigt.

Der junge Mann – derzeit bei der Bundeswehr – ist übrigens nicht der erste Radsport-Weltmeister aus Meckenbeuren. Vater Harald war im Jahr 2006 in der Mastersklasse (ab 40 Jahren) der Mountainbiker in Saalbach/Österreich erfolgreich. Bei der Hobbyfahrer-WM setzte er sich im Marathon (90 km, 3600 Höhenmeter) gegen zahlreiche Ex-Profis durch und wurde Weltmeister.

Doha ist die Hauptstadt von Katar und liegt am Persischen Golf. Der Zeitunterschied beträgt eine Stunde, die die 500 000-Einwohner-Stadt gegenüber Deutschland im Voraus ist.