Meckenbeuren feiert am Wochenende wieder sein Weinfest

Zu seinem traditionellen Weinfest lädt der Musikverein Meckenbeuren am kommenden Wochenende wieder auf den Fest- und Sportplatz ein. Vom Freitag, 19. bis Montag, 22. August warten auf die Besucher unterschiedliche Programmpunkte. Auch gibt es natürlich eine Auswahl an Weinen von verschidenen Winzern am Bodensee, kündigen die Veranstalter an.

Programm von Dirndl-Party bis Festgottesdienst

Los geht es am Freitag ab 20 Uhr mit „Blasmusik total“ bei freiem Eintritt mit den beiden Musikvereinen Krumbach und Ahausen. Im Anschluss stehen die Band „Goißbock-Brass“ sowie die „Bodensee Wirtshausmusikanten“ auf der Bühne. Für den zweiten Festtag steht eine „crazy Dirndl- und Lederhosenparty“ auf dem Programm. Beginn ist ab 19 Uhr mit den „Dirndl-Knackern“. Besucher unter 18 Jahren erhalten nur Einlass mit dem Partypass, so der Hinweis vom veranstaltenden Musikverein.

Der Festsonntag wird mit einem Festgottesdienst ab 9.30 Uhr eingeläutet, begleitet vom Musikverein Kluftern, der auch beim anschließenden Frühschoppen spielt. Ab 13 Uhr sind vor allem die kleinen Besucher gefragt: Ein Kindernachmittag mit Kutsche und Karussell verspricht jede Menge Action. Für die erwachsenden Festbesucher gibt’s unterdessen Kaffee und Kuchen mit dem Kreisverbandssenionrenorchester. Am Abend wird ab 18 Uhr dann das Bodenseequintett spielen.

Zum letzten Festtag am Montag gibt es ab 17 Uhr einen Feierabendhock mit dem Jugendblasorchester mit einem anschließenden Bürgertreffen ab 19 Uhr. Hier wird der Musikverein Meckenbeuren auf der Bühne stehen, bevor es zum Abschluss noch ein großes Feuerwerk zu bewundern gibt.