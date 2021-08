Meckenbeuren feiert am Sonntag sein Bahnhofsfest

Das Meckenbeurer Bahnhofsfest geht am Sonntag, 29. August, in seine Jubiläumsauflage: Bereits zum 40. Mal findet das beliebte Heimatfest in der Ortsmitte Meckenbeurens statt. Wenngleich das diesjährige Festprogramm weiterhin von der Corona-Pandemie geprägt ist und die Auflagen ein Straßenfest im gewohnten Sinne nicht zulassen, haben das Festkomitee und die Gemeindeverwaltung dennoch die Chance ergriffen, und ein ansprechendes Jubiläumsprogramm geschafffen.

Alle Beteiligten hoffen nun, dass sie 2022 wieder mit allen Vereinen in die Vollen gehen können und das Fest wieder Aufblühen kann. Den Auftakt des diesjährigen Programmes macht am Sonntag um 10 Uhr erstmals ein ökumenischer Gottesdienst auf der Kirchwiese bei der evangelischen Kirche. Im Zuge des Gottesdienstes wird laut Ankündigung auch die neue Drehleiter der Feuerwehr gesegnet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kirche St. Maria statt.

Von 11 bis 16 Uhr freuen sich die Bahnhofsfeststationen in der Ortsmitte auf viele Besucher: Bei Kultur am Gleis 1 wird ab 11.30 Uhr stündlich der Jubiläums-Film „Happy Birthday Bahnhofsfest“ zu sehen sein. Außerdem zeigt der Kulturverein eine historische Fotoausstellung zum Bahnhofsgelände. Ein Kunsthandwerkermarkt mit verschiedenen Ständen bietet an der „Grünen Schiene“ alte Handwerkskunst und Kreatives aus der Gemeinde. Auch Eis wird dort laut Vorschau verkauft.

Die Freiwillige Feuerwehr Meckenbeuren ermöglicht Einblicke in den neuen, noch nicht fertiggestellten Anbau und präsentiert ihre Fahrzeuge – Himmelfahrten mit der Drehleiter inklusive, heißt es in der Ankündigung weiter. Spielerisch wird es bei „Meckenbeuren puzzelt“, wo Kitas, Schulen, Seniorenheime, Vereine und alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind, sich mit ihrer Heimatgemeinde auseinanderzusetzen und Din A4-große Puzzleteile zu gestalten.

Die evangelische Kirchengemeinde lädt Kinder und Eltern, aber auch alle anderen Spiele-Fans außerdem ein, neue Spiele auszuprobieren und sich auszutoben. Bei der Tourist-Information am Bahnhof gibt es Vesper-Taschen und Kulinarisches aus Meckenbeurer Hofläden von Meckenbeurer Kaffee bis Hopfen-Gin. Leseratten werden dagegen bei der Bücherei fündig, wo das Team für jüngere Besucher auch Geschichten zum Mitnehmen anbietet. Ein Experiment in der Tüte darf sich jedes Kind zudem im Familientreff abholen. Ebenfalls gibt es ein Kinderquiz mit Rätselkarten an allen Stationen.

Für Verpflegung ist bei Kultur am Gleis 1, bei der Feuerwehr sowie an der evangelischen Kirche und am Kirchplatz gesorgt. Auch den Jubiläumsmost gibt es in diesem Jahr sowie neue Festgläser. Der Erlös des Getränkeverkaufs kommt der Kinder- und Jugendarbeit zu Gute. Die lokalen Gaststätten haben sich darüber hinaus besondere Jubiläums-Angebote einfallen lassen. Auch die musikalische Umrahmung kommt nicht zu kurz: veschiedene Musikvereine und -gruppen begleiten das Bahnhofsfest an verschiedenen Standorten. Ebenfalls nicht fehlen darf die Goißbock-Familie, die auch dieses Jahr wieder in historischen Kostümen unterwegs sein wird.

Die gesamte Verantaltung findet überwiegend im Freien statt. Die Gemeinde verweist jedoch auf den geltenden Mindestabstand von 1,5 Metern. Wo dieser nicht eingehalten werden könne, sei das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erforderlich. Für den Jubiläumsfilm im Kultur am Gleis 1, der knapp 40 Minuten dauert, ist außerdem ein 3G-Nachweis mitzubringen (getestet, geimpft oder genesen).