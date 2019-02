Meckenbeuren erlebt den Disco Flash

Dass das Publikum in Meckenbeuren auf die Musik der 70er- und 80er-Jahre steht, hat sich am vergangenen Samstag im Kulturschuppen am Gleis 1 gezeigt. Die Musiker von Disco Flash standen dort auf der Bühne und sorgten vom ersten bis zum letzten Song für ausgelassene Tanzstimmung, heißt es in einem Nachbericht des Kulturkreises Meckenbeuren. Mit den Hits von Michael Jackson, ABBA, Bee Gees, Boney M und vielen mehr war für jeden Tanzbegeisterten etwas dabei, heißt es. Die Zugaben „Summer Night City“ von ABBA und „Purple Rain“ von Prince brachten den Abend zu seinem grandiosen Höhepunkt, schreibt der Kulturkreis abschließend. Foto: Kulturkreis Meckenbeuren