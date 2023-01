Das ist neu, das lebt auf: Die Highlights 2023 in Meckenbeuren

In sein erstes ganzes Jahr als Bürgermeister geht Georg Schellinger 2023. Was die Gemeinde an Großveranstaltungen plant, aber auch, was jetzt schon seitens der Vereine an Jubiläen angekündigt ist, das findet sich unterhalb in sieben Punkten aufgelistet.

Neujahrsempfang am 27. Januar:

Mehrere Eckpunkte bleiben beim Bürgerempfang der Gemeinde auch nach drei Jahren Corona-Pause gleich: Er findet an einem Freitag statt, am 27. Januar. Eingeladen wird dazu ins Bildungszentrum in Buch. Und: Alle Meckenbeurerinnen und Meckenbeurer dürfen sich angesprochen fühlen.

Streetfood-Festival am 29. und 30. April:

Erstmals wird es in der Schussengemeinde ein Streetfood-Festival geben. Am Samstag und Sonntag, 29. und 30. April, locken verschiedene Speisen und Getränke hin zum Kirchplatz von St. Maria. Die Gemeinde stellt dabei die Infrastruktur, teilt Pressesprecherin Lisa Heinemann mit. Die Bestückung der Stände und das Rahmenprogramm liegt bei einer damit beauftragten Firma.

Gewerbeschau im Mai oder Juni:

Wird es 2023 eine Gewerbeschau geben? „Ja“ heißt es dazu aus dem Rathaus, auch wenn das Datum noch nicht exakt feststehe. Vermutlich im Mai oder Juni können sich zum sechsten Mal die hiesigen Betriebe präsentieren – was dann erstmals wieder seit 2018 passiert. Anno 2010 war die erste Leistungsschau über die Bühne gegangen, acht Jahre später ließen sich neben den Unternehmen im Gewerbegebiet Ehrlosen auch jene im Gewerbegebiet am Flughafen besuchen.

Herbstmarkt am 8. Oktober:

Auch ihn kündigt die Gemeinde in einer Neuauflage an, zuletzt war er 2019 realisiert worden. In all seinen 21 Auflagen hatte den Herbstmarkt das Radkriterium „Rund um d’Kirch“ begleitet – das soll auch 2023 der Fall sein.

Damit befasst ist der RSV Seerose, für den Yvonne Link als zweite Vorsitzende auf Anfrage schildert: „Das Rennen ist im Rennkalender eingetragen und bei der Terminbörsen von Baden-Württemberg so verabschiedet. An dem Tag findet in BW kein zweites Rennradrennen statt.“ Für jede Rennklasse sei etwas angeboten – von U9 bis Master 4 sowie ein Jedermannsrennen, mit dem die „ortsansässigen Radhelden“ auf ihre Kosten kommen sollen.

So soll es wieder sein: Zum Herbstmarkt kommt am 8. Oktober 2023wie gewohnt ein Radkriterium hinzu. (Foto: sza)

Yvonne Link zeigt sich froh, „wenn wir mit dem Einzelhandel und Gewerbe wieder an die gute Zusammenarbeit anknüpfen und auf alte Strukturen zurückgreifen können“. Mit der Gemeinde seien schon Gespräche geführt und die Aufgaben verteilt worden. „Es ist echt herrlich, wie unkompliziert es gehen kann, wenn alle an einem Strang ziehen“, ist Yvonne Link optimistisch.

Beim Herbstmarkt ist für Jung und Alt allerhand geboten – das ist gute Meckenbeurer Tradition. (Foto: sza)

25 Jahre Spieleland:

Das Jubiläum wird von Ravensburger für 2023 vielfältig vorbereitet. Bekannt ist, was im Park baulich passiert. Ein neues interaktives Fahrgeschäft verspricht der Spieleklassiker Memory, der als Dark Ride daher kommt. Ebenfalls bereits in Planung und Umsetzung ist der Liebherr Erlebnisspielplatz und eine neue Eisenbahn, die nach 24 Jahren die beliebte „Eliza“ in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

So bewirbt das Spieleland auf seiner Homepage die Neuheit, die nun auch das Plazet des Technischen Ausschusses hat. (Foto: repro)

190 Jahre Musikverein Kehlen am 23. Juni:

Feiern will auch der benachbarte MVK. Am 23. Juni soll der Blaskapellen-Contest der Schwäbischen Zeitung in Kehlen im Rahmen des Musikfestes über die Bühne gehen. Damit verbunden sind zwei Jubiläen: So wird der BlechXpress zehn Jahre und die Musikkapelle Kehlen 190 Jahre (wohlgemerkt: nicht der Verein)

Und dazu passt am Freitagabend der Wettbewerb Blaskapelle des Südens, gefolgt am Samstag vom BlechXpress (mit Kehlens Dirigent Thomas Ruffing) und deren befreundeten Kapellen. Am Sonntag darf dann ein Frühschoppen nicht fehlen.