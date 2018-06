Max Reinhart siegt beim TCMK-Jugendcup 2015

Guten Tennissport haben die Zuschauer beim TCMK-Jugendcup in der Tettnanger Sportarena erlebt. Bereits zum dritten Mal veranstaltete der Tennisclub Meckenbeuren-Kehlen ein deutsches Jugendranglistenturnier für die männlichen Altersklassen U10 bis U18. Das Teilnehmerfeld bestand aus Spielern der Landesverbände Baden, Bayern, Hessen und Württemberg. Zwei Titel gingen nach Bayern, drei Turniersiege verblieben im Württembergischen.

Die Altersklasse U10 war eine klare Angelegenheit für den Stuttgarter Constantin Barth (TEC Waldau). Im Finale ließ er dem heimischen Bezirksmeister Jonas Feyen (TC Friedrichshafen) keine Chance und siegte mühelos in zwei Sätzen. Zuvor mussten sich in den Halbfinals Niklas Klein (TC Isny) und Luca Steinhauser (TC Friedrichshafen) ebenfalls deutlich geschlagen geben.

Erfreulich aus Sicht der gastgebenden TC Meckenbeuren-Kehlen ist der Turniersieg von Max Reinhart im Wettbewerb U12: Nachdem sich Reinhart in der Vorschlussrunde in zwei Sätzen gegen Luka Knezevic (TA TSV Fischbach) durchsetzen konnte, musste er im Finale sein gesamtes Können aufbringen, um Sullivan Bode (TC Blau Weiß Oberweier) im Matchtiebreak knapp niederzuringen. Bode hatte zuvor in einem badischen Duell Mika Granitzer (TC Schönberg-Freiburg) in die Schranken gewiesen.

Eine rein Lindauer Angelegenheit war ab dem Halbfinale die Altersklasse U14. Mit den Brüdern Fabian und Milan Konrad, Ludwig Hoch und Nicolai Graninger kamen alle vier Halbfinalisten von der bayerischen Inselstadt. Während sich Fabian souverän gegen Ludwig durchsetzen konnte, benötigte Nicolai bei seinem Halbfinalsieg den Matchtiebreak, um sich gegen Milan zu behaupten. Im Endspiel erbrachte Fabian Konrad dann den Nachweis, dass er zu Recht auf Position eins gesetzt war: Er siegte mit 6:2 und 6:4 über seinen Vereinskameraden Graninger.

Hingegen konnte in der Kategorie U16 der Top-Gesetzte Valerio Gebell (TC Sport Scheck) bereits nach dem ersten Spiel wieder nach Hause fahren. Sein Bezwinger Sascha Baur (TC Friedrichshafen) schaffte es bis ins Halbfinale, in dem er sich dem zwölfjährigen Michael Walser (TC Bad Schussenried) geschlagen geben musste. Walser gilt als eines der großen deutschen Tennishoffnungen und stellte dies auch in einem überaus sehenswerten Finale gegen Valentin Peter (TC Weiss-Blau Landshut) unter Beweis, das er mit 10:6 im Matchtiebreak gewinnen konnte. Valentin hatte dabei bereits ein Dreisatzmatch in den Knochen, bei dem er im Halbfinale gegen Mika Frank (TK Bietigheim) knapp die Oberhand behielt.

Mit Johannes Ritter (TC Friedrichshafen) und Leon Kah (TC Sport Scheck) standen sich im Endspiel der U18 die Nummer eins und drei der Setzliste gegenüber. Ritter konnte sich dabei im Halbfinale gegen Tim Becker (TC RW Groß-Gerau) durchsetzten, Kah bezwang ebenso deutlich Benedikt Völker (TSV Neubeuern) in zwei Sätzen. Im Endspiel zeigte schließlich Leon Kah das variantenreichere Spiel und siegte verdientermaßen mit 6:2/6:4.

Insgesamt gab laut TCMK-Turnierbericht über zwei Tage hinweg hochklassiges Jugendtennis zu sehen. Dabei glänzte der Nachwuchs nicht nur mit tollen Leistungen, sondern auch durch einen überaus fairen Umgang untereinander. Als Belohnung gab es für die Sieger neben tollen Pokalen und Sachpreisen auch Eintrittskarten für den Porsche Tennis Grand Prix, die BMW-Open und das Ravensburger Spieleland.