Maskensammler erreichen Ziel

1000 Masken für Malawi bis Sonntag, 18. April, sammeln, ist das Ziel von „Gutes tun“ in Meckenbeuren. Und das Ziel ist erreicht.

Ulrike Maier schreibt in einer Mitteilung: „Meine Tochter hat Kontakt zu einem Missionar in Malawi. Dieser war so von unserer Idee begeistert und hat sich zu seinem 40. Geburtstag am Sonntag 18. April, 1000 Masken für Malawi gewünscht. Obwohl wir nach Malawi Verpackung und Porto brauchen, haben wir uns anstecken lassen und sind dankbar diesen Wunsch erfüllen zu können.“

In Meckenbeuren seien inzwischen etwa 50 Einmalmasken und rund 650 frisch gewaschene Stoffmasken angekommen. Bei der Tochter Ludwigsburg knapp 300. Zusammen sind das knapp die angepeilten 1000 Masken.