Masken sammeln für Hilfsbedürftige

Die Familie Maier aus dem Meckenbeurer Ortsteil Gerbertshaus ist der vielen schlechten Nachrichten in Zeiten der Corona-Pandemie überdrüssig, und möchte, so die Mitteilung, deshalb selbst einmal mit positiven Schlagzeilen für Abwechslung sorgen: Die Maiers sammeln bis einschließlich 30. April gewaschene Stoffmasken und schicken diese dann zu hilfsbedürftigen Menschen nach Osteuropa. Sammelstellen gibt es insgesamt zwei; Einmal bei Familie Maier im Farnweg 1 in Meckenbeuren. Und bei der Familie Kolb, Brugg 2, ebenfalls in Meckenbeuren. Eine Sammelbox stehe an beiden Abgabestellen bereit, heißt es in der Mitteilung. Familie Maier ist auch per E-Mail kontaktierbar und für Rückfragen erreichbar, und zwar unter der folgenden E-Mailadresse: gutestun@online.de. Foto: Maier