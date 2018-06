Martin Schaeffer ist neu im Gemeinderat

Als Nachrücker in den Gemeinderat ist am Mittwochabend Martin Schaeffer verpflichtet worden. Er folgt in der SPD-Fraktion auf Stephanie Metzke, die in der Mai-Sitzung verabschiedet wurde, da sie im Laufe des Jahres ihren Wohnsitz in eine Nachbargemeinde verlegt.

Schaeffer hatte bei der Gemeinderatswahl im Mai 2014 hinter Metzke die nächsthöchste Stimmenzahl erhalten. In den Ausschüssen wird er eins zu eins jene Posten besetzen, die seine Vorgängerin inne hatte, die selbst im Herbst 2016 nach Ute Staudenmayers Tod ins Gremium nachgerückt war.

Von Bürgermeisterin Elisabeth Kugel wurde Martin Schaeffer förmlich verpflichtet und stellte sich in kurzen Worten vor: In Brochenzell aufgewachsen war er zwischenzeitlich außerhalb der Gemeinde tätig, ehe er vor 17 Jahren wieder zurückkehrte.Der 56-Jährige ist verheiratet und hat drei Kinder. Seit Längerem sei er in der SPD tätig, erzählte Schaeffer, der bei ZF arbeitet und dort seit 20 Jahren dem Betriebsrat angehört.

Der Wortlaut der Verpflichtung: „Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern.“