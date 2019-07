Martin Pfeiffer spielt Kinderlieder

Der Kulturkreis beteiligt sich am Ferienprogramm der Gemeinde Meckenbeuren: Martin Pfeiffer präsentiert am Samstag, 10. August, von 15 bis 17 Uhr, im Kultur am Gleis 1, Meckenbeuren in seiner Bühnenshow Kinderlieder, die, so die Pressemitteiliung des Veranstalters, alle großen und kleinen Leute kennen und lieben: „Die Affen rasen durch den Wald“, „Der Gorilla mit der Sonnenbrille“, „Katzentatzentanz“, „Grün sind alle meine Kleider“ und viele mehr. Auch generationsübergreifende Partylieder wie „Das rote Pferd“, oder „So ein schöner Tag“ werden nicht fehlen. Martin Pfeiffer spielt Drumbeats und E-Gitarre und ermuntert sein Publikum stets zum Mitmachen. Pfeiffer ist ein bekannter Kinderliedersänger. Sein Erfolgsrezept: Er interpretiert Lieder, die Kinder und Erwachsene kennen und lieben, live und auf diversen CDs – und das, so die Pressemitteilung abschließend „auf die typisch Pfeiffer’sche Art: groovig, fetzig und dabei immer kindgerecht“.