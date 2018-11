Markus Müller führt Architekten im Land weiter an

Der bisherige ist auch der neue Präsident der Architektenkammer Baden-Württemberg: Mit überwältigender Mehrheit haben die Delegierten bei der Landesvertreterversammlung in Friedrichshafen am Samstag Markus Müller wiedergewählt. Der Architekt und Stadtplaner aus Meckenbeuren hat sich in den zurückliegenden vier Jahren mit größtem Engagement für qualitätvolles Planen und Bauen eingesetzt, heißt es in einem Pressebericht. Initiativen wie die Beteiligung an der landesweiten Wohnraum-Allianz, die Gründung des Vereins zur Rettung der Multihalle in Mannheim oder die Weichenstellung für die IBA 2027 StadtRegion Stuttgart, bei der die Architektenkammer Mitgesellschafterin ist, fallen in die Amtsperiode.

Seinen Berufsstand sieht Müller in der gesellschaftlichen Verantwortung, politisch zu denken und im Interesse von Nachhaltigkeit und Baukultur zu handeln. „Denn Architektur bietet zentrale Lösungsbeiträge für die großen Fragen unserer Zeit: zukunftsfähige Wohnformen, klimaschonende Lebensweisen und die Gestaltung einer menschengerechten Umwelt in Stadt und Land.“

Zur Wahl standen auch die Vizepräsidenten sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Fachrichtungen, Tätigkeitsarten und der Berufseinsteiger. Neu im Präsidium ist die Architektin Susanne Dürr. Die Karlsruher Hochschulprofessorin löst Vizepräsidentin Eva Schlechtendahl ab. Die bisherige Vertreterin der Fachrichtung Innenarchitektur, Diana Wiedemann, bekleidet das Amt ein weiteres Jahr kommissarisch. In der Nachfolge von Klaus Wehrle vertritt künftig der Ulmer Architekt Jens Rannow die Berufsgruppe der baugewerblich Tätigen. Und schließlich konnte sich die Stuttgarter Stadtplanerin Sara Vian gegenüber einer Mitbewerberin als Interessensvertreterin der Architekten und Stadtplaner im Praktikum behaupten. Bislang hatte Aleksandra Gleich diese Funktion inne.

Markus Müller freute sich über die gute Mischung von bekannten und neuen Gesichtern im 18-köpfigen Landesvorstand der Architektenkammer Baden-Württemberg und betonte: „Dank der demokratisch gewählten Vertreterinnen und Vertreter unseres Berufsstandes können wir sicher sein, dass die vielfältigen Interessensfelder ihren Niederschlag in unserer Gremienarbeit finden.“