Markus Kaufmann fährt Gesamtsieg ein

Drei Tagesetappen, 200 Kilometer und 9100 Höhenmeter: Das sind die Eckdaten der Zillertal Bike Challenge. Von Anfang an haben die Mountainbiker des Meckenbeurer Teams „Centurion Vaude“ dem Rennen ihren Stempel aufgedrückt und dominierten laut Bericht das Renngeschehen der sechsten Auflage des Rennens in eindrucksvoller Manier.

Denkbar knapp und mit nur einer Sekunde Vorsprung sicherte sich Markus Kaufmann bereits nach der ersten Etappe das gelbe Trikot des Gesamtführenden vor Hermann Pernsteiner und ließ so auf zwei weitere höchst spannende Renntage hoffen. Komplettiert wurde das starke Teamergebnis durch die Plätze drei (Daniel Geismayr), fünf (Jochen Käß) und sechs (Rupert Palmberger) auf.

Die zweite Etappe wartete auch dieses Jahr mit einem der wohl längsten Anstiege im gesamten Mountainbike-Rennzirkus auf. Nicht weniger als 2000 Höhenmeter am Stück galt es hier für die Athleten bis hin zur Schneegrenze zu bewältigen. Alle Favoriten blieben zunächst zusammen, niemand konnte sich entscheidend von seinen Konkurrenten lösen. So war es der Schlusssprint, der die Entscheidung über diesen Etappensieg bringen sollte. Am Ende war es Geismayr, der Etappensieg Nummer zwei auf dem Konto von „Centurion Vaude“ verbuchen konnte. In der Gesamtwertung änderte sich nichts: Kaufmann behielt weiterhin das Führungstrikot mit einer Sekunde Vorsprung vor Hermann Pernsteiner.

Die dritte Etappe der Zillertal Bike Challenge stellt immer ein besonderes Schmankerl dar, denn das Tagesziel befindet sich auf fast 3000 Höhenmetern direkt am Hintertuxer Gletscher. Während dort die Skifahrer ihre Saison verlängern, mussten sich die Biker den endlos langen Anstieg mit brutalen Steigungen hinauf kämpfen. Diesmal war es Jochen Käß, der noch die frischsten Beine hatte. Er attackierte am Beginn des letzten Anstieges, setzte sich entscheidend ab und holte sich so neben dem Etappensieg auch noch Platz drei in der Gesamtwertung.

Markus Kaufmann dagegen konzentrierte sich voll auf den Kampf um den Gesamtsieg. Er konnte sich keine Schwäche leisten und hielt dem hohen Druck stand. Im abschließenden Teil der Strecke konnte er sich sogar von seinem Rivalen Hermann Pernsteiner lösen und den Gesamtsieg sicher nach Hause bringen.

Damit schafft das Team „Centurion Vaude“ die maximale Ausbeute im Zillertal: Alle Etappen gewonnen, den Gesamtsieg geholt und damit auch die Generalprobe vor der am 20. Juli startenden Bike Transalp eindeutig bestanden.

Während das A1-Team „Centurion Vaude“ im Zillertal am Start war, ging Matthias Gärtner in den Ammergauer Alpen beim König Ludwig Bike Cup an den Start. Bei schwül-heißen Temperaturen galt es, 72 Kilometer und 2200 Höhenmeter zu bewältigen. Am Ende erzielte er mit Rang sechs ein weiteres Top-Ten-Ergebnis und kann nun zuversichtlich in sein Heimrennen beim Albstadt Bikemarathon am Samstag (12. Juli) starten.