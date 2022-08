Marko Föger sichert dem SV Kehlen einen späten Punkt gegen Meckenbeuren

Der SV Kehlen hat am Mittwochabend noch gerade so den Absturz auf den letzten Platz der Fußball-Bezirksliga verhindert. Im ersten Derby seit 23 Jahren gegen den TSV Meckenbeuren erzielte Marko Föger nach Kopfballverlängerung von Andre Stetter in der 90. Minute den 1:1-Ausgleich. Damit schob sich der SVK auf den 15. Platz vor. Auch Meckenbeuren machte einen Rang gut und gab die rote Laterne an den SV Neuravensburg ab.

Für Meckenbeuren ist das Resultat ärgerlich. Es wäre mehr drin gewesen: Nach der Führung durch Manuel Schmitt (21.) hatte der TSV unter anderem durch Ricco Matjas (38.) eine gute Torchance, um zu erhöhen. Vor 550 Zuschauern entwickelte Kehlen in Hälfte zwei mehr Torgefahr und holte sich immerhin einen Zähler.