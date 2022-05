Maria als „Königin des Friedens“ in Zeiten des Unfriedens

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

An die 150 Gläubigen aus allen drei Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Meckenbeuren haben sich am verganganen Sonntag beim Feld- und Primizkreuz am Schussenaltwasser zwischen Meckenbeuren und Brugg zu einer feierlichen Maiandacht versammelt. Musikalisch wurde die Marienfeier vom Bläserquartett des Musikvereins Meckenbeuren mitgestaltet. Der Pfarrer Andreas Gälle stellte bei seiner Ansprache die Gottesmutter Maria als „Königin des Friedens“ in den Mittelpunkt: Gerade in der Zeit des Angriffskriegs des Putin-Regimes auf die Ukraine und der vielen anderen Kriege und Unruhen weltweit sei die Gottesmutter Maria eine Frau, die den Gläubigen gerade in schwerer Zeit Hoffnung geben könne, da sie unter dem Kreuz Christi stand und später selbst das österliche und ewige Leben empfangen hat. Zudem erinnerte Andreas Gälle, der aus Meckenbeuren stammt und nun im Neckartal in Stuttgart tätig ist, an die Andacht der Blutreiter am Feldkreuz vor zwei Jahren, als der Blutfreitag 2020 pandemiebedingt erstmals nicht stattfinden konnte. Nun konnte Gälle alle Mitfeiernden wieder zu den Blutfreitagsfeierlichkeiten nach Weingarten einladen, ebenso zum Katholikentag nach Stuttgart. Die Musiker beendeten nach dem Lied „Maria, breit den Mantel aus“ die Andacht mit dem Prozessionsmarsch vom Blutfreitag in Weingarten. Die Familien Bernhard und Fischer sorgten für den Blumenschmuck und für Sitzgelegenheiten bei der Maiandacht.