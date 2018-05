Marcus Rasen gibt am Gleis 1 ein Wüstenkonzert

Marcus Rasen, Abenteurer und Extremreisender aus Kressbronn, gastiert am Samstag, 9. Juni, 20 Uhr, zum ersten Mal im Kulturschuppen am Gleis 1. In dem Vortragskonzert zeigt er laut Ankündigung faszinierende Aufnahmen von Reisen durch die Sahara mit Motorrad, Kamelen und zu Fuß.

Hinzu kommen eine spannende Dokumentation der Ski-Expedition zum Südpol, Eindrücke einer Schiffsreise entlang der Antarktis sowie Bilder einer Trekkingtour durch die Wüste Gobi. Rasen berichtet in kurzen Geschichten von den Expeditionen. Mit ihnen hat er 2013 Bekanntheit gewonnen, als er zu Fuß zum Südpol wanderte und dort die Kressbronner Flagge hisste.

Das Besondere soll an dem Abend im Gleis 1 die harmonische Verbindung von Fotografie und Live-Musik sein. Am Klavier spielt eine junge Pianistin Werke von Chopin und Rachmaninov. Als Kontrast rockt eine Band mit Songs von Fleetwood Mac, Pink Floyd, Adele und anderen durch das Programm.