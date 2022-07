Manuel Stumpf berichtet über Hilfe für Straßenkinder

Bildung und Berufsausbildung führen aus der Armut zu einem erfüllten, selbstbestimmten Leben – das ist der Ansatz von Christ for Asia, der Hilfsorganisation, für die der Meckenbeurer Manuel Stumpf auf den Philippinen arbeitet. Deshalb baut Christ for Asia nicht nur ein Kinderheim und eine Schule, sondern auch ein Ausbildungszentrum für Straßenkinder in der Millionenstadt Cebu. Manuel Stumpf, der dort sei 2016 arbeitet, hat viel zu erzählen, von der täglichen Hilfe für Straßenkindern, von der Arbeit in der Schule und im Kinderheim und von den Schäden und dem Chaos, das der Taifun Rai Ende 2021 in Cebu anrichtete.

Manuel Stumpf, dessen Familie noch heute in Meckenbeuren lebt, hat inzwischen seine zweite Heimat in der Großstadt auf den Philippinen gefunden, dort geheiratet und eine Familie gegründet. Der Missionar aus Meckenbeuren berichtet am Mittwoch, 13. Juli, um 19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus von seiner Arbeit unter Straßenkindern.