Manne Lucha will sich für B-30-Umfahrung und Radschnellweg einsetzen

Manne Lucha, Minister für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg, hat in seiner Eigenschaft als direkt gewählter Wahlkreisabgeordneter im Landtag, Meckenbeurens neuen Bürgermeister Georg Schellinger gleich in dessen erster Arbeitswoche besucht. Dabei versprach er, die Gemeinde bei den Themen B-30-Umfahrung und Radschnellweg nach Kräften zu unterstützen. Das berichtet das Wahlkreisbüro von Manne Lucha in einem Schreiben.

Georg Schellinger, bisher Ailinger Ortsvorsteher und im Mai dieses Jahres gleich im ersten Wahlgang zum Nachfolger von Elisabeth Kugel gewählt, betonte die Bedeutung der drei Nord-Süd-Achsen in der Gemeinde für jede Art von Weiterentwicklung: Schussen, Bahnlinie und B 30. Dabei, so waren sich Schellinger und Lucha einig, sei es vor allem die mitten durch den Ort verlaufende Bundesstraße, die beinahe jede Entwicklung verhindere.

Beide zeigten sich allerdings auch zuversichtlich, dass die Ortsumfahrung zügig weitergeplant werde. Manne Lucha sagte zu, sich hartnäckig dafür einzusetzen, dass die Umfahrung nun so schnell wie möglich kommt. Denn ganz gleichgültig, welches Projekt der neue Bürgermeister anpacken wolle: er und die ganze Gemeinde bräuchten Planungssicherheit, müssten wissen, wann es losgeht.

Die Weiterplanung und Realisierung des Radschnellwegs von Baindt bis Friedrichshafen, den Schellinger als „Riesen-Glücksfall“ bezeichnete, die großen städteplanerischen Ideen – sie alle hingen von der Achse ab, die bisher den Ort zerschneidet. Schellinger wies dabei darauf hin, dass das Thema Mobilität schon immer für Meckenbeuren zentral sei. Die Gemeinde habe mehr Ein- als Auspendler. Dabei werde man mit der innerörtlichen Weiterentwicklung sicher nicht warten, bis die Umgehungsstraße fertig sei, sondern sehr rechtzeitig planen, betonte Schellinger.

Die ärztliche Versorgung in der Gemeinde, die Personalknappheit in den Kindergärten und der ab 2026 geltende Anspruch auf Ganztagesbetreuung in der Grundschule waren weitere Themen, die Lucha und Schellinger intensiv diskutierten, heißt es in der Mitteilung abschließend.