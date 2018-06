Ein 41-jähriger Renault-Fahrer ist am Sonntagmorgen gegen 7.40 Uhr in der Brückenstraße in Fahrtrichtung Flughafen nach einer Linkskurve, vermutliche infolge von Unachtsamkeit, auf eine Verkehrsinsel aufgefahren. Dabei beschädigte er laut Polizeibericht ein Verkehrszeichen. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug, an dem ein Sachschaden rund 7000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.