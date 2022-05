Mamas zahlen an Muttertag nur die Hälfte

Das Ravensburger Spieleland lädt am Muttertag, Sonntag, 8. Mai, alle Mütter und Kinder zu einem besonderen Besuch ein: Denn Mütter erhalten 50 Prozent Rabatt auf den Eintritt, kündigen die Veranstalter in einem Schreiben an.

Die Karten gibt es online im Ticketshop oder an der Tageskasse. Wer Lust hat bemalt mit und für Mama einen Blumentopf in bunten Farben und lässt seiner Kreativität freien Lauf. Die Bastelaktion findet in den Erlebnispavillons im Themenbereich „Grüne Oase“ statt. Als besondere Aufmerksamkeit warten zudem 50 Glücksherzen von einer Künstlerin aus Lörrach, die den Mamas eine Freude bereiten sollen und von den Finderinnen mit nach Hause genommen werden dürfen, heißt es in der Mitteilung abschließend.