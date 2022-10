Malte Philipp ist deutscher Meister im 3D-Bogenschießen

Zum Abschluss der Saison 2022 haben die Bogenschützen des SV Brochenzell an zwei deutschen Meisterschaften teilgenommen. Zur DM Bogen im Freien in Wiesbaden hatten sich Leonie Leichert sowie Ljubomir Zivadinovic qualifiziert. Leichert sicherte sich mit dem vierten Platz in der Blankbogen Schülerklasse eine starke Platzierung. In der Blankbogen Masterklasse landete Zivadinovic mit Rang 21 im Mittelfeld. Zur DM in der Disziplin Bogen 3D hatten sich sechs SVB-Schützen qualifiziert. Besonders erfolgreich war Malte Philipp: Er krönte sich in Villingen-Schwenningen zum deutschen Meister in der Blankbogen Jugendklasse.

Einmal Gold, zweimal Bronze

Philipp lieferte damit eine beachtliche Leistung ab, schließlich war es seine erste Teilnahme an einer deutschen Meisterschaft. Er sowie dei SVB-Schützen machten sich in Villingen-Schwenningen bei widrigen Bedingungen auf den Weg durch den Parcours mit 24 Zielen, welche in Form von 3D-Attrappen zwischen fünf und 30 Metern aufgestellt waren. Philipp sicherte sich mit 329 Ringen die Goldmedaille in der Blankbogen Jugendklasse. Lara Wahr landete mit 271 Ringen auf Position fünf. In der Blankbogen Masterklasse gewann Jürgen Offermann (391 Ringe) die Bronzemedaille. Ebenso Bronze ging mit 399 Ringen an Roman Hartmann in der Blankbogen Herrenklasse, dahinter belegte Vereinskollege Tamino Offermann (396 Ringe) den vierten Platz. Zivadinovic fand an diesem Tag nicht so recht in den Wettkampf und erreichte mit 313 Ringen den achten Rang.

Für die Schützen des SV Brochenzell war es ein sehr gutes Sportjahr. Bei den zwölf Teilnahmen an den deutschen Meisterschaften überzeugte der SVB mit vier Gold- und zwei Bronzemedaillen und vier Top-Zehn-Platzierungen. „Und auch bei den Landesmeisterschaften kann sich die Bilanz sehen lassen: 33 Teilnahmen, neunmal Gold, achtmal Silber, fünfmal Bronze sowie neun Top-Zehn-Platzierungen“, heißt es in der SVB-Mitteilung.