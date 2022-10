Malte Philipp ist Deutscher Meister im 3D

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Abschluss der Saison 2022 standen für die Bogenschützen des Schützenverein Brochenzell nochmals zwei Deutsche Meisterschaften im Kalender. Zur DM Bogen im Freien in Wiesbaden hatten sich Leonie Leichert sowie Ljubomir Zivadinovic qualifiziert. Leonie verpasste hier ganz knapp ihren dritten Podestplatz in dieser Saison und belegte in der Blankbogen Schülerklasse auf dem vierten Rang aber wiederum eine Top-Platzierung. In der Blankbogen Masterklasse landete Ljubomir mit Platz 21 im Mittelfeld.

Zur DM in der Disziplin Bogen 3D hatten sich sechs SVB-Schützen qualifiziert. Bei widrigen äußerlichen Bedingungen machten sie sich in Villingen-Schwenningen auf den Weg durch den Parcours mit 24 Zielen, welche in Form von 3D-Attrappen zwischen 5 und 30 Metern aufgestellt waren. Hierbei konnte sich Malte Philipp bei seiner ersten Teilnahme an einer Deutschen Meisterschaft auf Anhieb mit 329 Ringen die Goldmedaille sichern und wurde Deutscher Meister in der Blankbogen Jugendklasse. Lara Wahr landete mit 271 Ringen auf Position 5. In der Blankbogen Masterklasse konnte sich Jürgen Offermann mit 391 Ringen die Bronzemedaille sichern. Ebenso Bronze ging mit 399 Ringen an Roman Hartmann in der Blankbogen Herrenklasse. Dicht gefolgt wurde er von seinem Vereinskollegen Tamino Offermann auf Position vier mit 396 Ringen. Ljubomir Zivadinovic fand an diesem Tag nicht so recht in den Wettkampf. Mit 313 Ringen belegte er Rang 38.

Bleibt als Resumee wieder ein sehr erfolgreiches Sportjahr 2022 festzuhalten. Insgesamt 12 Teilnahmen bei den Deutschen Meisterschaften mit 3x Gold, 2x Bronze und vier Top10-Platzierungen. Und auch bei den Landesmeisterschaften kann sich die Bilanz sehen lassen: 33 Teilnahmen, 9x Gold, 8x Silber, 5x Bronze sowie neun Top10-Platzierungen.