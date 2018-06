Malen und Töpfern spricht Kinder an

Meckenbeuren (sz) - Am Freitag, 2. Oktober, und Mittwoch, 7. Oktober, je 14.15 Uhr, beginnt im Werkraum des Bildungszentrums in Buch wieder das „Arbeiten mit Ton“ der Jugendkunstschule Bodenseekreis. Kinder von vier bis zu acht Jahren formen Tiere und Gebrauchsgegenstände aus Ton und erlernen dabei die Aufbautechniken. Die Arbeiten der Kinder werden natürlich auch gebrannt und glasiert. Dozentin ist die Keramikerin Doris Braun.

Ebenfalls ab Freitag, 2. Oktober, 16 Uhr, findet im dortigen Kunstraum der Unterricht der „Künstlerklasse“ statt. Diese aufbauend konzipierte Malgruppe für junge Leute ab 14 Jahren ist an den Künstler Hubert Kaltenmark gebunden und vermittelt Grundtechniken der künstlerischen Gestaltung. Neben einer soliden Basis zum freien Experimentieren mit Ideen und Material steht das Erkunden aller Bereiche der bildenden Kunst im Vordergrund. Das Entdecken der persönlichen Begabung und des eigenen künstlerischen Ausdrucks sowie freies Umgehen mit einer Aufgabenstellung sind weitere Ziele. Die Schülerarbeiten werden in regelmäßig stattfindenden Ausstellungen in der Volksbank Tettnang präsentiert. So sind dort zurzeit inszenierte Fotografien aus Märchen, Fantasyfilmen und aus der Kunstgeschichte zu sehen.

Am Mittwoch, 7. Oktober, 16 Uhr startet im Zeichensaal des Bildungszentrums das „Malen und Gestalten I“, das sich an Kinder ab acht Jahren richtet. Im Vordergrund steht spielerisches Experimentieren mit Mal-, Zeichen- und Collagetechniken. So werden nach und nach die Grundlagen der Gestaltung vermittelt. Die Unterrichtsthemen entstammen der Erlebniswelt der Kinder und werden locker ergänzt durch einfache zeichnerische Übungen. Das Erlernen handwerklicher Fähigkeiten und die Lust sich auszudrücken werden weiterentwickelt und die Fantasie der Kinder wird nachhaltig gefördert.

Um 17 Uhr ist die Gruppe „Malen und Gestalten II“ für Schüler ab zehn Jahren an der Reihe. Mit dem Sehen und Wahrnehmen beginnt das Erfassen von Formen und Objekten. Vielfältige Zeichenübungen schulen das Auge für Proportionen. Stillleben mit Alltagsgegenständen, Gesichts- und figürliche Studien plus perspektivische Übungen sind Ausgangspunkte für Experimente mit Farbtechniken. Die Schüler lernen das Arbeiten mit Aquarellfarben und -stiften und mit Öl- und Pastellkreiden und stellen Collagen her. Dozentin beider Malgruppen ist Kunstpreisträgerin Gabriele Janker-Dilger.

Nähere Infos bei der Jugendkunstschule täglich von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 07532 / 60 31 und

www.kunstschule-bodenseekreis.de