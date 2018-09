Malen, Töpfern, Künstlerklasse: Jugendkunstschule Meckenbeuren startet ins Programm

Die Jugendkunstschule Bodenseekreis bietet in Meckenbeuren neue Kurse an. Ein Überblick.

Im Rahmen der kreativen Früherziehung beginnt am Mittwoch, 10. Oktober, um 14.30 Uhr im Kunstraum des Bildungszentrums am Theodor-Heuss-Platz das „Kinder-Atelier“ für Kinder von vier bis sieben Jahren. Das Kinder-Atelier ist offen für Kindergarten- und Vorschulkinder und fördert nachhaltig deren kreative Entwicklung, schreibt die Jugendkunstschule. Die Kinder bekommen hier einen Raum, um verschiedene Farben, Materialien und Ausdrucksmöglichkeiten kennenzulernen. Es wird gemalt und gezeichnet, geschnitten, geklebt, gestempelt. Dozentin ist die Kinderärztin und Künstlerin Dr. Dorothee Beischer.

Anschließend, am 10. Oktober, um 16 Uhr, findet im Zeichensaal das „Malen und Gestalten I“ für Schulkinder ab acht Jahren statt. Im Vordergrund steht hier das mutige Experimentieren mit verschiedenen Mal-, Zeichen- und Collagetechniken. Dozent ist der Grafik-Designer Mark Jones.

Schließlich, um 17.30 Uhr, nimmt die Gruppe „Malen und Gestalten II“ für Schüler ab zehn Jahren ihre Arbeit auf. Mit dem Sehen und Wahrnehmen beginnt das Erfassen von Formen und Objekten. Durch vielfältige Zeichenübungen wird das Auge für Proportionen geschult. Stillleben mit Alltagsgegenständen, Gesichts- und figürliche Studien sowie perspektivische Übungen sind der Ausgangspunkt für Experimente mit verschiedenen Farbtechniken. Auch hier ist der Dozent Mark Jones.

„Arbeiten mit Ton“ heißt es ab Freitag, 5. Oktober, 14.15 Uhr, und ab Mittwoch, 10. Oktober, 14.15 Uhr, im Technikraum des Bildungszentrums. Hier formen Kinder ab fünf Jahren Tiere und Gebrauchsgegenstände aus Ton und erlernen dabei die verschiedenen Aufbautechniken. Dozentin ist die Keramikerin Doris Braun.

Außerdem nimmt am Freitag, 5. Oktober, um 16 Uhr die „Künstlerklasse“ ihre Arbeit auf. Diese fortlaufende und aufbauend konzipierte Malgruppe für junge Leute ab 14 Jahren vermittelt Grundtechniken der künstlerischen Gestaltung. Die Schüler bekommen die Gelegenheit, eine Ateliersituation zu erleben und zu entdecken, in der sie selbst Ideen zur Kunst finden, umsetzen und ihre Werke schließlich auch ausstellen. Der Künstler Hubert Kaltenmark ist begleitend dabei, wenn die Schüler Projekte entwickeln.

Die „Orientierungsklasse Kunst und Design“ zur Hochschul- und Berufsvorbereitung richtet sich an Jugendliche ab 16 Jahren und beginnt am Montag, 8. Oktober, 18 Uhr in der Jugendkunstschule in Meersburg, Seepromenade 16. Hier wird neben Übungen zu Eignungstests auch beratende Hilfestellung bei der Mappenherstellung geleistet. Am Montag, 1. Oktober, 20 Uhr, findet hierzu ein kostenfreier Info-Abend statt.