Maischerze – das ist aus Meckenbeuren bekannt

Die Feuerwehr im Meckenbeurer Ortskern und Buchmüllers Maihock in Reute haben das Geschehen am Mai-Feiertag bestimmt. Gänzlich unterlassen wurden die Maischerze in der Nacht zuvor aber nicht. In der Freinacht vom 30. April auf den 1. Mai hin haben sie gerade in der Schussengemeinde ja schon eine längere Tradition.

Führten die Klopapierstreifen rund um den Bahnhof eher zu der Frage „wer räumt’s auf?“, so ließen die in den Himmel ragenden Maibäume Frühlingsgefühle aufkommen. Einen Maien aufgestellt zu bekommen, das ist unverändert eine ganz besondere Form der Liebeserklärung.

Und dann war noch auf dem Parkplatz hinter der Halle in Kehlen über Nacht eine Art Altar erwachsen. Auf dem weißen Laken wies von unbekannter Hand angebrachte schwarze Schrift auf Kehlens „Heiligen Rasen“ hin, für den gelte: „Betreten verboten“.

Inwiefern dies mit Spielverlegungen oder -absagen zu tun hat, ließ sich auf die Schnelle nicht in Erfahrung bringen. Da mag sich manchem Fußballer die Frage stellen, was denn an einem solchen Tag vor dem Rasenspielfeld in Schlachters als Schild prangen mag...

Übrigens hat die Freinacht nichts mit alten Hexenkulten zu tun, wie mitunter kolportiert wird. Vielmehr wird an den einstigen Musterungstermin am 1. Mai erinnert. Vor dem Eintritt in den Militärdienst hätten junge Männer hier nochmals die Gelegenheit zu ausgelassenen Streichen genutzt, ehe dann der „Ernst des Lebens“ in den zumeist weit entfernten Kasernen begann.