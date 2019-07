Magier Florian Zimmer verrät seine Tricks

Zum vierten Mal findet der Radio 7-Drachenkinder-Tag statt. Am Sonntag, 7. Juli, dürfen viele hundert traumatisierte, kranke oder behinderte Kinder, mit ihren Familien im Ravensburger Spieleland einen unbeschwerten und sorgenfreien Tag haben und die über 70 Attraktionen in acht Themenwelten erleben. Und: der Radio 7-Drachenkinder-Tag 2019 wird magisch: Starillusionist Florian Zimmer weiht die kleinen Besucher in der Magieakademie in die Geheimnisse der Zauberkunst ein.

Die Magier Siegfried und Roy bezeichnen ihn als „inspirierend und hoch kreativ“ und verliehen Florian den Golden Lion-Award als jüngstem Preisträger und einzigem Deutschen in der Geschichte dieser angesehenen Auszeichnung. Im Rahmen von drei Workshops auf der Freilichtbühne werden die Teilnehmer im Ravensburger Spieleland nun zu Nachwuchs-Zauberern, wie es in einer Pressemitteilung des Freizeitparks heißt. „Normalerweise verrät kein Magier seine Tricks“, so Florian. „Für die Radio 7-Drachenkinder mache ich aber eine Ausnahme, ich freue mich sehr darauf, vor meiner Deutschland-Tournee einen Tag im Ravensburger Spieleland zu verbringen. Mit Kindern kreativ zu sein, ist einfach fantastisch.“

Die Workshops sind jedoch nicht die einzigen Höhepunkte des Tages. Eine extra für den Drachenkinder-Tag entwickelte Park-Rallye führt die Kinder zu verschiedenen Stationen im Ravensburger Spieleland. Dazu gehört natürlich das Kinderschminken, die Button-Maschine und das Rollstuhl-Basketball in der Maus und Elefant Erlebniswelt.