Märzenbecherwanderung

Kurz entschlossen, da die Wettervorhersage gut war, ging es vom TSV Meckenbeuren Abteilung Ski und Wandern aus zu einer kleinen Nachmittagswanderung nach Alt Karbach. Diese Gegend ist um diese Jahreszeit bekannt für eine Unmenge an blühenden Märzenbecherflächen. Um 13:30 Uhr war der Start vom Parkplatz aus. Entlang am Karbach führte der Weg vorbei an herrlichen weiß blühenden Märzenbecherfeldern. Immer wieder blieben wir stehen um uns diese Blütenpracht zu betrachten. Vorbei an Pfaffenweiler und durch Krottental führte uns die kurze Wanderung zurück nach Alt Karbach. Einige der Teilnehmer kannten die Tour schon aber für andere die zwar schon davon gehört hatten war es ganz neu.

Mit Kaffee und Kuchen im Kongo wurde die Tour abgeschlossen. Auch kleine Wanderungen können reizvoll sein.

Immer aktuell informiert: www.skiclub-meckenbeuren.de – Dort finden Sie unser gesamtes Programm, Berichte der einzelnen Veranstaltungen, Fotos dazu und aktuelle Informationen über die Abteilung Ski und Wandern.