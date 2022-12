„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Musikschule Meckenbeuren machte die Türen der Kirche St. Maria jüngst weit auf, um die Gäste zum Adventskonzert zu begrüßen. Eingeladen hatten die Ensembles, die nach zwei Jahren Pause vor Spielfreude sprühten und dies aufs Publikum übertrugen. Der Bläserspielkreis unter Leitung von Musikschulleiter Jörg Scheide machte den Anfang mit dem Stück „Die Musikfabrik“. Das Ensemble hatte sich erst im Frühjahr gefunden und in dieser Zeit die ersten Erfahrungen im Orchesterspiel sammeln dürfen. Erstaunlich war zu hören, wie fokussiert die jungen Instrumentalisten musizierten und auch kleine solistische Passagen gekonnt meisterten.

Deutlich älter waren die Mitglieder des Ensembles „Rohrspatz“, das Richard Nickel leitet. Für das Ensemble aus Flöten und Klarinetten hatte er Bachs „Arioso“ und von Irving Berlin „White Christmas“ arrangiert und verfeinerte an der Bassklarinette den Sound des Ensembles.

Einen anderen Sound brachte das Percussion-Trio mit Moritz Zumbach, Jonathan Stoppel und Simon Ege ein. Am fünfoktavigen Marimba intonierten sie „Trio-Mar“. Die Kunst der feinen Abstimmung gelang sehr gut und durch den Hall im Kirchenschiff erfuhr der Klang eine fast sphärische Dimension.

Die Streicher stellten sich mit drei Ensembles vor. Zunächst die Mini-Strings mit zwei Titeln, danach ein Quartett und das Ensemble „Stringino“. Unter Leitung von Annegret Kuhlmann begleitete eine kleine Kammermusikbesetzung die Solistin Annelie Hoch auf der Violine. Tonschön und sicher ergab sich ein beeindruckendes Wechselspiel, das begeisterten Beifall auslöste.

Innige Töne waren vom Gitarrenensemble bei drei Stücken zu hören. Das Klarinettenensemble bereicherte das Programm mit einem Menuett und zwei Weihnachtsliedern. Samuel Graf am Marimba im Zusammenspiel mit Moritz Krzemien am Set-Up ließen die Rhythmen zwischen den Instrumenten hin und her fliegen. Ebenfalls am Marimba verzauberte Elia Pröschel mit „Ghanaia“ das Publikum.

Den Abschluss machte das Ensemble „Melange“ mit Violine, Viola, Cello, Querflöte, Oboe, Fagott und Basso Continuo. Erwachsene Musikerinnen haben sich hier zusammengefunden und präsentieren gelungen die Breite der Musikschularbeit. Jörg Scheide dankte allen Musikern sowie der Pfarrgemeinde für die Bereitstellung des Kirchenraumes. Gemeinsam musiziert wurde abschließend „Macht hoch die Tür“ mit dem Instrument oder der eigenen Stimme.