Im Zuge der „Aktionswoche Nachhaltigkeit – müllfrei leben“ gibt Amelie Prokop aus Meckenbeuren am Donnerstag, 14. November, 18 Uhr in der Gemeindebücherei im Rathaus Einblick in einen müllfreien Lebensstil. Im Anschluss an den Vortrag lässt sich unter ihrer Anleitung ein Deo herstellen.