Luzifers Junior und Antboy machen die Schüler heiß aufs Lesen

Er ist kein Autor, aber lesen kann er, wie kaum ein anderer. So kann man zusammenfassen, was die Fünft- und Sechsstklässler vom Bildungszentrum in Meckenbeuren spontan zum Ausdruck brachten, von „Cool bis Witzig und dieses Buch brauche ich unbedingt“. Aus Lübeck ist Rainer Rudloff angereist und hat in Meckenbeuren Halt gemacht. Fürs Regierungspräsidium will er auf seiner Tour den Spaß am Lesen wecken.

Englische Sprachwissenschaften hat er studiert, Germanistik und Biologie, eine Schauspiel-Ausbildung absolviert und sich zum Atem-, Sprech- und Stimmlehrer ausbilden lassen. Er ist freier Schauspieler, Sprecher und Moderator, der schon Hörbücher für Blinde produzierte, Moderator und Autor im Kinderhörfunk auf WDR war, Dozent für Atmungsschulung, Sprecherziehung und Gesangsbildung und noch viel mehr. Und was bei dieser Mischung herauskommt, das durften die Fünft- und Sechstklässler vom Bildungszentrum hautnah erleben. Denn für sie hatte Büchereileiterin Judith Tinnacher ihn eingeladen.

Vier Bücher hatte er verhüllt für seine Aktion „Two4U“ und für alle einen kleinen Vorspann dabei. „Ich will bei Euch mitmachen, ihr seid doch die Bösen hier“, verriet er aus der Nummer Eins und „Hihihi, ich bin der Junge, der den Fluppi verschluckt hat“ aus Nummer Zwei. In einer Plastikrutsche steckte er im dritten Buch fest und mit „Verdammt, hat der Fettsack ein Lauftraining gemacht“ warb er für die Nummer Vier. „Luzifers Junior – zu gut für die Welt“ wurde so zum Schülerfavorit vor „Antboy – Der Biss der Ameise“.

„Oft suchen wir die Bücher einfach nur nach ihrem Cover aus“ erklärte Rudloff den Schülern, „und stellen es zurück, wenn uns das nicht gefällt, egal, was drinsteht. Dabei haben die Autoren meist kaum Einfluss darauf, wenn sie nicht bekannt sind und verdienen oft nur Centbeträge an einer Ausgabe“. Da staunten die Schüler nicht schlecht und erst recht, als er als Luzifers Sohn Vilius ausdrucksstark ein erstes Mal unter die Dusche ging, ihn Wasserbomben in die vermeintlich falsche Richtung werfen ließ und zum Entsetzen des teuflischen Vaters einfach viel zu nett war. Keiner ließ den Blick von ihm und war nur noch gespannt, auf das, was gleich wieder passiert. Dass er aber als Lese-Super-Held in Superman-Manier im „Antboy – Der Biss der Ameise“ durch die Reihen stürmte, damit hatte niemand gerechnet und alle waren begeistert. Auch fürs Lesen. So war es zu hören auf dem Nachhauseweg zur Schule: „Cool, das war so witzig, wie der das gemacht hat, einfach klasse. Diese Bücher brauche ich unbedingt.“