Lumpenkapelle öffnet heute die „Luaderbar“

Die Lumpenkapelle Meckenbeuren freut sich darauf, heute möglichst viele Gäste und Freunde in der eigenen Schirmbar begrüßen zu dürfen. Geöffnet hat die „Luaderbar“ am heutigen Gumpigen für alle Gäste ab 18 Jahren bei der Dorffasnet in Brochenzell sowie am Sonntag nach dem Umzug.

Zu ihrem offiziellen gemeinsamen Jubiläumstag anlässlich des 30. Geburtstages der Lumpenkapelle Meckenbeuren haben sich die aktiven Musiker sowie ehemalige Mitglieder kürzlich getroffen. Zunächst sammelten sich die insgesamt 80 Lumpen zum gemeinsamen Weißwurstfrühschoppen. Dabei nutzten die aktive Lumpenführung sowie die ehemaligen Oberlumpen die Gelegenheit, ihre Freude über die gemeinsame Zeit auszudrücken.

„Wir sind total stolz und freuen uns, heute mit euch allen hier dabeisein zu dürfen“, konstatierte Lumpenchef a.D. Wolfgang Barth. Gründungsmitglied Johannes Sauter als erster Oberlump bestätigte: „Was ihr alles in diesem Jahr auf die Beine gestellt habt, ist wirklich grandios und beeindruckt uns alte Lumpen sehr.“ Auch Florian Deifel, gemeinsam mit Tobias Schrade aktuell an der Lumpenspitze, freute sich über den langjährigen Zusammenhalt und gab anschließend den Startschuss für ein abwechslungsreiches Jubiläumsprogramm. Dies begann mit der Fahrt nach Obereisenbach. Dort nahm die Lumpenkapelle Meckenbeuren am Umzug teil und musizierte anschließend gemeinsam in der Halle. Nach einem laut Bericht der Lumpenkapelle ausgiebigen Aufenthalt ging es gemeinsam weiter zum Ball nach Ettenkirch. Hier eröffneten zunächst die aktuellen Musiker das Programm, ehe schließlich alle ehemaligen Mitglieder zusätzlich auf die Bühne strömten, um die Stimmungskracher der vergangenen Jahrzehnte dem dankbaren Publikum zu präsentieren.

„Eine gelungene Sache“, freute sich Deifel und blickt auf das Finale in der Fasnetswoche im Jubiläumsjahr. Mit mehreren Umzügen sowie der eigens betriebenen „Luaderbar“ stehen noch einige wichtige Projekte an, ehe der Aschermittwoch dem erfolgreichen Jubeljahr der Meckenbeurer Lumpen den Schusspunkt setzt, endet die Mitteilung.