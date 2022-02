Luisa Schraff schafft den Sprung ins Landesfinale

Unter strengen Corona-Bedingungen hat der „Jugend musiziert“-Regionalwettbewerb für Solo-Akkordeon in der kommunalen Musikschule in Meckenbeuren stattgefunden. Da eine Jurorin aus Trossingen kurzfristig erkrankt war, waren zwei Juroren, ein Elternteil und der Fachlehrer zugegen, als die Teilnehmerinnen Vanessa Vogt und Luisa Schraff aufspielten. Die elfjährige Vanessa aus Meckenbeuren, die erst seit zwei Jahren Akkordeon-Unterricht hat, erreichte in Altersstufe II mit 19 Punkten einen 2. Preis – eine beachtliche Leistung.

In der Altersstufe IV überzeugte Luisa Schraff aus Ettenkirch mit Werken, die unter anderem von Cimarosa, Scarlatti und Jaques Ibert stammten. Mit 23 Punkten und dem 1. Preis mit Weiterleitung schaffte Luisa den Sprung zum Landeswettbewerb, der in Pforzheim stattfinden wird.

Beide Akkordeonistinnen spielen aktiv in den Orchestern des Akkordeon-Clubs Meckenbeuren, der zu diesem Erfolg gratuliert.