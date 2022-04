Luisa Schraff fährt zum Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“

Am vergangenen Wochenende wurde in Pforzheim der Landeswettbewerb Jugend musiziert ausgetragen. Luisa Schraff aus Ettenkirch, die auf der Musikschule Vogel und Mirl Unterricht erhält, erreichte in der Kategorie „Akkordeon Solo“ in der Altersstufe 4 einen ersten Preis mit 23 Punkten. Deshalb darf sie zum Bundeswettbewerb nach Oldenburg fahren, der an Pfingsten stattfindet. Wie die Musikschule berichtet, habe Luisa Schraff die Wertungsrichter mit einer Mischung aus Barock, Klassik und Moderne mit Werken von Scarlatti, Cimarosa und Ganzer überzeugt.