Lucha: „Nicht so viel am iPad herumfummeln“

Einen hohen Gast aus Stuttgart haben am Freitag die Erst- und Zweitklässler der Meckenbeurer Albrecht-Dürer-Grundschule erwartet. Alljährlich besucht Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha anlässlich des deutschlandweiten Vorlesetages eine Schule im Land, um die Kinder mit einer Geschichte zu begeistern und sie so zum Lesen zu animieren.

Ein Minister sei ein ganz wichtiges Mitglied der Landesregierung in Stuttgart und habe in der Regel ganz wenig Zeit, stellte Rektorin Sibylle Handschuh den Vorlesegast den Erst- und Zwitklässlern vor. „Wenn der Minister dann trotzdem heute zu uns zum Vorlesen kommt, dann muss das Lesen doch etwas ganz Wichtiges sein“, kam die Rektorin zum Thema des Tages.

„Schulgeschichten vom Franz“

Auch der Minister betonte bei seiner Begrüßung die Bedeutung des Lesens schlechthin. Lesen sei heute besonders wichtig, denn man könne sich dadurch ganz persönlich ein Bild von dem Gelesenen machen. Dies im Kopf wie im Herzen und dies wieder führe dazu, sich zu erinnern, so Manne Lucha. „Ihr solltet nicht so viel am iPad herumfummeln, sondern lieber an die frische Luft gehen und lesen“, riet er den gespannt auf eine Geschichte wartenden Kindern. Ausgewählt hatte der Minister die „Schulgeschichten vom Franz“ der österreichischen Autorin Christine Nöstlinger.

Die mit dem Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis ausgezeichnete Schriftstellerin gilt als eine der wichtigsten Kinder- und Jugendbuchautorinnen im deutschsprachigen Raum. Doch nicht nur der Minister begeisterte die Schüler. Er selbst zeigte sich bei der Vorstellung des Lesewagens und der Führung durch den kleinen Lesewald bei der Albrecht-Dürer-Grundschule beeindruckt und begeistert. Jonas Hager aus der Klasse 2a hatte dem Minister spontan ein Modell des Lesewaldes gebastelt und überreicht. Den Lesewagen stellten Katja Opferkuch sowie Lesepatin Anita Scheibitz dem Gast aus Stuttgart vor, bevor dieser von den Schülern durch die einzelnen Stationen des Lesewaldes geführt wurde. Sechs Lesepatinnen engagieren sich derzeit um Dorothea Blum und Katja Opferkuch im Lesewagen und Lesewald. Letztere bietet den Grundschülern zudem eine Lese-AG an. Der Bundesweite Vorlesetag, initiiert 2004 von der Stiftung Lesen, der Wochenzeitung „Die Welt“ und der Deutschen Bahn, findet jährlich am dritten Freitag im November statt. Er gilt als das größte Vorlesefest Deutschlands und soll ein wirksames Zeichen für das Vorlesen setzen und so die Freude am Lesen fördern.