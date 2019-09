Lotsendienst ist wichtiger denn je

„Achtung - Schule hat begonnen!“ – mit Plakaten und Bannern werden derzeit vielerorts Verkehrsteilnehmer und im besonderen Autofahrer bezüglich der Gefahren für die Schulanfänger sensibilisiert. Ein ansprechend gestaltetes neues Plakat der Verkehrswacht Bodenseekreis hat Polizeihauptkommissar Harald Müller am Donnerstag bei der Verkehrshelfereinweisung an der Albrecht-Dürer-Grundschule Meckenbeuren präsentiert.

Im elften Jahr in Folge lotsen ehrenamtlichen Verkehrshelfer um Ingrid Schimmels die Schulanfänger sicher über die stark frequentierte und gefährliche Adlerkreuzung in Meckenbeuren. Seit Jahren mit dabei sind Inge Braeg, Brigitte Keckeisen, Ulrike Boos, Ingrid Schimmels, Rolf Kambach sowie Alfred Hansmann. Die stellvertretende Schulleiterin Irene Bischoff dankte den Verkehrshelfern für ihr jahrelanges Engagement zugunsten der Sicherheit der Schüler. Der Lotsendienst sei überaus wichtig, werde doch der Verkehr immer dichter und somit der Schulweg vor allem für die ABC-Schützen, die gedanklich oft noch in einer anderen Welt schwebten, immer schwieriger.

Polizei sagt Unterstützung zu

Dies konnte auch Polizeihauptkommissar Harald Müller nur unterstreichen und dankte im Namen der Verkehrswacht Bodenseekreis mit der Zusage, die ehrenamtlichen Verkehrslotsen auch künftig mit Rat und Tat zu unterstützen. Gerade an verkehrsmäßig neuralgischen Stellen wie der Adlerkreuzung sei es wichtig, durch die Anwesenheit der Lotsen wie durch Plakate auf die Gefahrensituation verstärkt aufmerksam zu machen. Polizeikommissar Karl-Heinz Koß, der die Meckenbeurer Verkehrshelfer seit Jahren von Amts wegen betreut, gab zum Aktionsstart einen kurzen Abriss über die notwendigen Formalitäten.

Interessant dabei auch sein Bericht über die jüngste Eurobike in Friedrichshafen mit der Empfehlung, sich anhand von Flyern über die neuen Vorschriften bezüglich des zunehmenden Radfahrverkehrs und der Elektrokleinstfahrzeuge zu informieren. Ingrid Schimmels als Organisatorin der Meckenbeurer Verkehrshelfer freute sich, mit ihrem altbewährten Team nun zum Schuljahresbeginn wieder loslegen zu können. Erstmals werde man in diesem Jahr den Dienst bereits am Einschulungstag aufnehmen, damit auch die ihre Kinder begleitenden Eltern die Verkehrslotsen wahrnehmen und auf die besondere Gefahrenstelle Adlerkreuzung aufmerksam gemacht würden.