Löscharbeiten gehen mit B30-Sperrung einher

Zu einem Brand in einem Haus in der Ravensburger Straße ist es am Donnerstag gegen 12.30 Uhr gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit rund 30 Einsatzkräften an und löschte die Flammen rasch. Als Ursache konnten die Wehrleute eine eingeschaltete Herdplatte ausmachen, die auf dem Herd befindliche Gegenstände entzündet hatte. Ein 46-jähriger Bewohner zog sich durch Rauchgas leichte Verletzungen zu, als er zwei weiteren Bewohnern zu Hilfe eilte.

Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Während der Löscharbeiten musste die Ravensburger Straße (B 30) zeitweise komplett gesperrt werden.