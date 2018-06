Lochbrücke sorgt sich ums schnelle Internet

Freude hat im März in der ganzen Gemeinde geherrscht, als die Telekom über den beabsichtigten Netzausbau bis Ende 2017 informierte. In der ganzen Gemeinde? Nein, nicht ganz: In Lochbrücke war dies nicht der Fall, fehlte der südliche Gemeindeteil vor dem Seewald doch in der Aufzählung der Telekom.

Was Andreas Konrad und Markus Holzmeier – ausgehend von einem enorm langsamen Netz: „Wir haben wirklich Grund zum Jammern“ – so aufwühlte, dass sie in ihrem Wohnort Unterschriften sammelten. 124 kamen auf die Schnelle zusammen, mit dem Kernsatz, dass auch die Lochbrücke im Zuge des DSL-Ausbaus hin zu schnellem Internet nicht vergessen werden dürfe.

Leerrohre für die Glasfaserleitung

Durch Anrufe bei der Telekom erfuhren die rührigen Initiatoren („es brodelt in Lochbrücke“), dass sie nicht Teil des Telekom-Vorhabens seien – vielleicht aber ja eines anderen Anbieters.

Und tatsächlich konnten Bürgermeister Andreas Schmid und Amtsleiter Rudolf Mayer bei der Übergabe der Unterschriften jüngst im Rathaus „Licht ins Dunkel“ bringen – durch den Hinweis auf die Homepage des regionalen Internetproviders Teledata, der im Unterpunkt „Ausbaugebiete“ Lochbrücke aufführt. Zwar hat sich bei der Angabe „voraussichtliche Inbetriebnahme“ der Zeitpunkt vom I. Quartal auf „Ende Quartal II/Anfang Quartal III in 2017“ verschoben, doch ist das ja dennoch eine Aussicht...

Damit korrespondiert eine Baumaßnahme, die das Stadtwerk am See im Auftrag von Teledata entlang der Bundesstraße in Lochbrücke und Gerbertshaus vornimmt. „Das Stadtwerk am See legt hier Leerrohre und baut anschließend Glasfaserleitungen zur Breitbanderschließung der Orte Gerbertshaus und Lochbrücke. Bauzeit noch rund vier Wochen“, so teilt es auf SZ-Anfrage Sebastian Dix als Leiter Unternehmenskommunikation mit.

Von Teledata erfolgte dazu gestern auf die schriftlich eingereichten SZ-Anfragen leider keine Antwort.

Dass nicht die Gemeinde, sondern der jeweilige Anbieter der Dienste für die Umsetzung zuständig ist, hatte Schmid bei der Übergabe der Unterschriften hervorgehoben, zugleich aber beteuert: „Wir fühlen uns mit in der Verantwortung“ – nämlich dargestellt, Impulse zu geben und zu initiieren. Das äußert sich auch darin, dass die Gemeinde die Unterschriften weitergeben werde.

Hinter all dem steht die Entscheidung, dass ein Internetanbieter einen Kabelverzweiger (die grauen Schaltkästen am Straßenrand) für ein Jahr sperren lassen kann. Was mit Rechten und Pflichten einher geht. Wer dies tue – wie Telekom für den Großteil des Gemeindegebietes oder Teledata für Lochbrücke – müsse nämlich binnen eines Jahres für den Ausbau mit Bandbreiten von mindestens 50 MBit/s sorgen. Sonst wird der Kabelverzweiger wieder frei und für eine andere Firma nutzbar.

Im März hatte die Telekom angekündigt, ihr Netz in Meckenbeuren noch 2017 auszubauen. „Dann können die meisten Bürger mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde, im Download, im Internet surfen“, wird versprochen. Beim Heraufladen würden die neuen Anschlüsse eine Leistung von bis zu 40 MBit/s möglich machen.