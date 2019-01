Loch Talamh spielt irischen Folk im Kulturschuppen

Die Band Loch Talamh gibt am Samstag, 26. Januar, ein Konzert im Kulturschuppen am Gleis 1 in Meckenbeuren. Beginn ist um 20 Uhr. An dem Abend ist irische Folk-Musik zu hören, die man in dieser originalen Art sonst nur live in irischen Kneipen hört, teilt der Kulturkreis mit. Loch Talamh (gälisch für Bodensee) spielt etwa Polkas, Marches, Jigs Reels, die direkt in den Bauch und in die Beine gehen, aber auch sanfte Balladen, die einen in die Melancholie und die teils traurige Geschichte Irlands eintauchen lassen. Karten kosten im vorverkauf bei Schreibwaren Gresser (Telefon 07542 / 47 11) zehn Euro, an der Abendkasse kostet der Eintritt zwölf Euro. Foto: Veranstalter