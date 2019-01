Loch Talamh bringen Meckenbeurer zum Klatschen und Singen

Im Notenständer steckt eine Guinessflasche. Flöte und Geige führen durch eine fröhlich tanzende Melodie. Banjo und Gitarre geben den Rhythmus an, der immer schneller wird. Die Finger fliegen über die Löcher der Flöte und auf dem Griffbrett der Streichinstrumente. Die Zuschauer klatschen schon beim ersten Stück begeistert mit. Die Gruppe Loch Talamh (gälisch für Bodensee) begeisterte im bis auf den letzten Platz ausverkauften Kulturschuppen mit Irish Folk Musik.

Für die vier Schwaben, die sich der irischen Musik mit all ihren Facetten verschrieben haben, war es das erste Konzert im Jubiläumsjahr. „Vor 20 Jahren habe ich Loch Talamh gegründet“, erzählt Bandleader Wolfgang Striegel. Jetzt sind wir das dritte Mal im Kulturschuppen.

Striegel führte mit launigen Sprüchen durch ein abwechslungsreiches Programm – und erklärte nebenbei auch die typisch irischen Instrumente wie die Low Whistle und die Bodhran Trommel. Das Publikum ließ sich von getragenen Airs und Liebesballaden in Gedanken auf die grüne Insel entführen, erfreute sich an temporeichen Jigs im 6/8 Takt oder flotten Reels im 4/4 Takt und klatschte bei Polkas und Marches begeistert mit. In ihren Balladen erzählten die Musiker Geschichten: von der Liebe zwischen Menschen verschiedener Konfessionen, vom Einmarsch der Engländer, vom harten Los der Auswanderer, die sich in der Ferne als Bergarbeiter verdingten oder von der Liebe im Schatten der Fabrikmauer. („Dirty old town“).

Besonders bei bekannten Stücken sangen und klatschten die Zuschauer begeistert mit. Zum Programm gehörten natürlich auch Trinklieder wie „Tim Finnegan“ wo im Text der Whisky (das Aqua vitae, das Wasser des Lebens) einen Toten wiedererweckt. Songs wie „Whisky in the Jar“ –vielen Zuschauern noch von den Dubliners bekannt –und „The wild rover“ durften nicht fehlen.

Die Musiker feuerten sich gegenseitig an. Ein getragener Hornpipe ging harmonisch in einen schnellen, rhythmischen Reel über. Virtuos beherrschte Beate Hausknecht die Geige. Ursula Striegel brillierte an verschiedenen Flöten, am Akkordeon und an der Harfe. Wolfgang Striegel überzeugt an der Gitarre und machte Stimmung mit den Spoons, einer hölzernen Klapper. Jörg Löbau gab mit seinem Banjo den Takt an und ließ den Stick mit seinen zwei Enden über die Bodhran Trommel wirbeln.

Bei diesem klassischen Instrument der keltischen Musik greift der Spieler mit einer Hand von innen ans Trommelfell und kann so den Klang der Trommel variieren. Ursula Striegel spielte die lange Low Whistle ebenso gekonnt wie eine winzige, helltönende Whistle – und sie tanzte. Vor allem ihre Stepptänze lobte ein Ire im Publikum, der sich bei seinem Besuch in Meckenbeuren, das Irish Folk Konzert natürlich nicht entgehen ließ.

Ursula Striegel hatte aber auch eine große lokale Fangemeinde beim Konzert im Kulturschuppen. Die Musikerin ist im Hauptberuf Lehrerin an der Grundschule in Meckenbeuren und wurde von dem im Publikum zahlreich vertretenen Lehrerkollegium kräftig angefeuert.

Zum Abschluss brachte die Folk Band die Meckenbeurer mit einem Trinklied nochmal kräftig in Schwung. Die Band hatte zur bekannten Melodie von „Auld lang Syne, Should all acquaintance“ eine Version der „Toten Hosen“ ausgesucht und vorsorglich Textzettel verteilen lassen. So sangen im Saal viele fröhlich mit: „And if you still want more, I know a pub in Inverness, that never shuts it´s door“ – obwohl das ja in Schottland liegt.